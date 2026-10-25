Una spenta Bakery cade a Jesi: la Taurus chiude con decisione 82-58

Pomeriggio decisamente da dimenticare per la Bakery che cede di schianto 82-58 sul campo di una Taurus Jesi che non lascia nulla d’intentato, attacca con precisione dall’arco e concede soltanto le briciole ai biancorossi troppo imprecisi e decisamente in calo dal secondo quarto in avanti. Si interrompe così dopo due successi consecutivi la striscia positiva per la squadra di coach Salvemini.

Avvio di gara giocato punto a punto con la sfida a distanza tra Prosek e Fernandez, Beccari trova il 5-4, Lomtadze risponde dall’arco per l’8-7 poi sono i padroni di casa a spingere allungando fino al 20-11. C’è timeout per coach Salvemini e per la Bakery che non riesce a riprendere la Taurus: a fine primo quarto lo score è di 29-24 dopo una incredibile tripla di Paoletti.