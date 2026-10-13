Un’alleanza per i giovani “Neet in calo ma le ragazze sono il doppio dei maschi”

Un’alleanza per i giovani di Piacenza, che contrasti con azioni di rete e dispiegate su tutto il territorio provinciale il fenomeno dei “Neet “, ovvero i ragazzi e le ragazze under 30 che non studiano e non lavorano. Secondo un’indagine del 2023 sono circa 1800 in città e 4500 in provincia i giovani in queste condizioni al centro del protocollo firmato nella mattinata del 13 ottobre in consiglio comunale dall’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Giovanili Giovanni Paglia , dalla sindaca Katia Tarasconi, dall’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi e dalla presidente Monica Patelli – unitamente all’Agenzia regionale per il Lavoro, rappresentata da Liliana Tessaroli.

Dopo il saluto del sindaco Katia Tarasconi, che ha evidenziato l’importanza di occuparsi di giovani e ringraziato l’impegno e la presenza costante della Regione, la parola è passata all’assessore Paglia. “Il protocollo è una novità relativa per la nostra Regione, – ha fatto osservare – ma da quest’anno abbiamo deciso di estenderlo a tutti i territori provinciali, il Comune di Piacenza è stato il primo a siglare questo piano di azioni per il contrasto del fenomeno dei Neet. Sono giovani che devono ritrovare la fiducia e ai quali si deve indicare una strada attraverso una serie opportunità promosse da una rete di realtà, istituzioni e di associazioni. In regione siamo riusciti a diminuire il numero dei Neet, ma ci sono ancora aspetti sui quali intervenire, ad esempio il dato delle ragazze è il doppio di quello dei ragazzi, un tema che si intreccia all’uguaglianza di genere e all’inserimento nella società. Una ragazza su tre con background migratorio rischia ancora oggi restare esclusa dal lavoro e dall’inserimento”. Monica Patelli ha spiegato che la Provincia si impegnerà a “portare in maniera concreta sul territorio questa alleanza con la volontà di raggiungere i giovani anche nei comuni di montagna”. L’assessore comunale di Piacenza alle politiche giovanili Francesco Brianzi ha parlato di “sforzo di sistema per guardare avanti, al futuro del territorio”.