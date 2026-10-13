Un’alleanza per i giovani “Neet in calo ma le ragazze sono il doppio dei maschi”
I ragazzi e le ragazze under 30 che non studiano e non lavorano secondo un’indagine del 2023 sono circa 1800 in città e 4500 in provincia
Un’alleanza per i giovani di Piacenza, che contrasti con azioni di rete e dispiegate su tutto il territorio provinciale il fenomeno dei “Neet“, ovvero i ragazzi e le ragazze under 30 che non studiano e non lavorano. Secondo un’indagine del 2023 sono circa 1800 in città e 4500 in provincia i giovani in queste condizioni al centro del protocollo firmato nella mattinata del 13 ottobre in consiglio comunale dall’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Giovanili Giovanni Paglia, dalla sindaca Katia Tarasconi, dall’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi e dalla presidente Monica Patelli – unitamente all’Agenzia regionale per il Lavoro, rappresentata da Liliana Tessaroli.
Dopo il saluto del sindaco Katia Tarasconi, che ha evidenziato l’importanza di occuparsi di giovani e ringraziato l’impegno e la presenza costante della Regione, la parola è passata all’assessore Paglia. “Il protocollo è una novità relativa per la nostra Regione, – ha fatto osservare – ma da quest’anno abbiamo deciso di estenderlo a tutti i territori provinciali, il Comune di Piacenza è stato il primo a siglare questo piano di azioni per il contrasto del fenomeno dei Neet. Sono giovani che devono ritrovare la fiducia e ai quali si deve indicare una strada attraverso una serie opportunità promosse da una rete di realtà, istituzioni e di associazioni. In regione siamo riusciti a diminuire il numero dei Neet, ma ci sono ancora aspetti sui quali intervenire, ad esempio il dato delle ragazze è il doppio di quello dei ragazzi, un tema che si intreccia all’uguaglianza di genere e all’inserimento nella società. Una ragazza su tre con background migratorio rischia ancora oggi restare esclusa dal lavoro e dall’inserimento”. Monica Patelli ha spiegato che la Provincia si impegnerà a “portare in maniera concreta sul territorio questa alleanza con la volontà di raggiungere i giovani anche nei comuni di montagna”. L’assessore comunale di Piacenza alle politiche giovanili Francesco Brianzi ha parlato di “sforzo di sistema per guardare avanti, al futuro del territorio”.
Nel corso della conferenza stampa si sono presentati i cinque giovani impiegati in Municipio nel periodo di servizio civile. Infine Mauro Ferri e Gero Guagliardo di Officine Gutenberg hanno illustrato i contenuti della nuova campagna comunicativa della YoungER Card e il logo Next Generation Piacenza, a cura del Servizio Piacenza Giovani. La finalità non è solo quella di promuovere la card rivolta agli under 29 del Comune di Piacenza, ma anche una rete di servizi, centri aggregativi e opportunità di ascolto e socializzazione rivolto ai giovani.