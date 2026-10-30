Un’Assigeco incerottata scende in campo contro Orzinuovi

L’entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro Fiorenzuola è purtroppo durato poco in casa Assigeco Piacenza. Nell’arco di due giorni, infatti, i Lupi hanno perso per infortunio Lorenzo Vanin, che sarà costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, e Massimiliano Ferraro per via di un appendicite acuta . Due assenze pesanti che d’altro canto potrebbero dare ulteriori motivazioni alla squadra in vista della prossima sfida, in programma domenica 1° novembre alle ore 18 al PalaBanca di Piacenza contro Orzinuovi. Alla vigilia del match coach Ghizzinardi sottolinea l’importanza di competere dal punto di vista agonistico: “Orzinuovi è una squadra che ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, dove è arrivata a un passo dalla finale playoff, e che fa dell’intensità e del numero di possessi le proprie caratteristiche principali. Noi dovremo affrontarli a viso aperto, pareggiando la loro intensità agonistica e alzando ancora di più il ritmo per cercare di sopperire alla loro superiorità fisica. Mi aspetto una partita di parziali e controparziali: servirà uno sforzo importante da parte di tutti”.

Contro Fiorenzuola è arrivata una vittoria sofferta ma figlia di una partita condotta dall’inizio alla fine. Quali indicazioni ti porti a casa da questo match? “Le indicazioni sono positive e sono soddisfatto. Abbiamo affrontato una squadra che finora ha sempre lottato fino alla fine contro chiunque, specialmente in casa, restando in vantaggio per tutta la durata del match. Poi purtroppo non siamo riusciti a trovare il colpo del ko e ci siamo complicati la vita. Dobbiamo sicuramente migliorare a rimbalzo”.

Dando uno sguardo al percorso fatto finora, che bilancio possiamo fare di questo primo mese di stagione? “Alla fine ce la siamo giocata con tutti, dimostrando grande abnegazione e voglia di non arrenderci mai. Abbiamo evidenziato alcuni limiti, ma siamo una squadra quasi completamente nuova e, considerando anche un calendario non semplice, credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto avere anche otto punti ma non ci lamentiamo: siamo nel gruppo di squadre in cui vogliamo restare fino alla fine della stagione”.

Il grave infortunio occorso a Vanin vi costringerà a cambiare identità oppure cercherete di mantenere un assetto di gioco simile cercando soluzioni diverse? “Le buone squadre devono essere in grado di sopperire agli infortuni. Proprio per avere alternative, abbiamo costruito un roster con tanti giocatori che possono ricoprire almeno due ruoli. Quando si tratta di infortuni di questo tipo, però, bisogna capire come intervenire, valutando anche le opportunità offerte dal mercato. Sono sicuro che tutti daranno qualcosa in più, poi vedremo. Iniziamo un periodo che ci servirà per capire come muoverci e quali soluzioni adottare, tenendo conto anche del fatto che saremo senza Ferraro per qualche settimana”.

LOGIMAN ORZINUOVI

Dopo la sconfitta all’esordio contro Ferrara, Orzinuovi si presenta al PalaBanca in grande forma, con una striscia aperta di quattro successi che la proietta nelle zone altissime della classifica in questo avvio di stagione. Il roster orceano presenta diverse conferme e alcune novità, a partire dalla panchina, con l’arrivo di coach Giovanni Bassi dopo diversi anni in Serie A2 tra Chiusi e Roseto. Il quintetto bresciano può contare su un elevato tasso di fisicità e vede la presenza nel backcourt di Fabrizio Piccone, play/guardia dalle grandi doti realizzative, e del veterano Alberto Cacace. Negli spot di ala troviamo l’ex Pistoia Nicolò Dellosto e il classe 2005 Davide Zilli, che nell’ultima gara ha eguagliato il proprio career-high con 17 punti a bersaglio. Sotto canestro, invece, Tommaso Oxilia è pronto a mostrare tutte le sue qualità che gli hanno permesso in questi anni di affermarsi tra i lunghi più dominanti del campionato. Dalla panchina portano energia ed esperienza il playmaker Tommaso Minoli e il riminese Francesco Bedetti, insieme al tiratore Niccolò Venturoli e al pivot scuola Bramante Pesaro Alberto Stefani. Due gli ex di serata: Tommaso Oxilia ha vestito la maglia Assigeco nella stagione 2017/2018, mentre il vice allenatore biancorossoblu Luca Ogliari ha vissuto un’esperienza nel settore giovanile di Orzinuovi. In dubbio la presenza del playmaker croato Roko Rogic, che ha saltato le ultime tre gare per un problema fisico.

COME SEGUIRE LA PARTITA

Per i tifosi Assigeco i biglietti per la partita sono disponibili sia online, sul sito https://www.vivaticket.com/it, che presso la biglietteria del PalaBanca (l’ingresso torna al Foyer 1), aperta domenica dalle ore 16:15 fino all’inizio della partita. Per i tifosi ospiti, in via straordinaria per questa partita, l’acquisto del biglietto è consentito su VivaTicket fino alla giornata di domenica compresa (entro le ore 18:00). Il settore di riferimento è la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro. Si consiglia vivamente l’acquisto online per agevolare e velocizzare le procedure d’ingresso al palazzetto. Tutti gli abbonati potranno ritirare il proprio abbonamento presso la biglietteria del PalaBanca, contestualmente alla consegna della t-shirt in omaggio. In occasione di questo match ci sarà l’Halloween Party al PalaBanca: dalle 16:30 merenda, animazione prepartita, photobooth ricordo e sfilata in campo all’intervallo per tutti i bambini presenti al palazzetto e chiunque altro volesse travestirsi.