Unione Valnure Valchero: in un mese 5 denunce per furti in casa della polizia locale

Sono state ritirate 21 patenti di guida perché scadute, per sorpassi vietati e guida in stato di ebrezza

Prosegue anche nell’ultimo mese di ottobre l’attività di controllo del territorio dell’Unione Valnure Valchero e del Comune di Pontenure da parte della Polizia Locale.

Nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, importante l’impegno degli agenti negli orari definiti maggiormente a rischio; numerose le segnalazioni dai gruppi di vicinato hanno permesso di monitorare ulteriormente le situazioni segnalate ed i tentativi di truffe o raggiri. Ogni segnalazione viene presa in carico grazie anche alla rete di videosorveglianza che i Comuni dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure hanno messo in campo a favore della sicurezza, che consente di visualizzare nell’immediato le segnalazioni pervenute per le successive attività di controllo: sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria 5 denunce per furto in abitazioni ed una segnalazione per rissa in attività commerciale a Podenzano.

Nella circolazione stradale, l’impegno degli agenti è stato evidenziato anche nelle manifestazioni che il territorio ha promosso (Balloon cup a San Giorgio, Festa d’Autunno a Carpaneto, la Fiera dei frutti del Castello a Paderna di Pontenure, Festa d’Autunno a Vigolzone) dove l’impegno ha consentito il regolare svolgimento delle iniziative promosse. Nei controlli stradali legati alla sicurezza della circolazione, sono stati sanzionati 14 conducenti perché circolavano con copertura assicurativa scaduta; i mezzi che circolavano con la revisione scaduta sono risultati 115; sono state ritirate 21 patenti di guida perché scadute, per sorpassi vietati e guida in stato di ebrezza; sanzionati anche 5 conducenti di monopattini. L’azione di contrasto è significativa ed importante per prevenire il numero degli incidenti stradali che sono stati rilevati: 5 sinistri rilevati con 3 feriti coinvolti.