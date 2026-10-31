Unione Valnure Valchero: in un mese 5 denunce per furti in casa della polizia locale
Sono state ritirate 21 patenti di guida perché scadute, per sorpassi vietati e guida in stato di ebrezza
Prosegue anche nell’ultimo mese di ottobre l’attività di controllo del territorio dell’Unione Valnure Valchero e del Comune di Pontenure da parte della Polizia Locale.
Nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, importante l’impegno degli agenti negli orari definiti maggiormente a rischio; numerose le segnalazioni dai gruppi di vicinato hanno permesso di monitorare ulteriormente le situazioni segnalate ed i tentativi di truffe o raggiri. Ogni segnalazione viene presa in carico grazie anche alla rete di videosorveglianza che i Comuni dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure hanno messo in campo a favore della sicurezza, che consente di visualizzare nell’immediato le segnalazioni pervenute per le successive attività di controllo: sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria 5 denunce per furto in abitazioni ed una segnalazione per rissa in attività commerciale a Podenzano.
Nella circolazione stradale, l’impegno degli agenti è stato evidenziato anche nelle manifestazioni che il territorio ha promosso (Balloon cup a San Giorgio, Festa d’Autunno a Carpaneto, la Fiera dei frutti del Castello a Paderna di Pontenure, Festa d’Autunno a Vigolzone) dove l’impegno ha consentito il regolare svolgimento delle iniziative promosse. Nei controlli stradali legati alla sicurezza della circolazione, sono stati sanzionati 14 conducenti perché circolavano con copertura assicurativa scaduta; i mezzi che circolavano con la revisione scaduta sono risultati 115; sono state ritirate 21 patenti di guida perché scadute, per sorpassi vietati e guida in stato di ebrezza; sanzionati anche 5 conducenti di monopattini. L’azione di contrasto è significativa ed importante per prevenire il numero degli incidenti stradali che sono stati rilevati: 5 sinistri rilevati con 3 feriti coinvolti.
A fianco dell’azione di prevenzione e controllo della Polizia Locale, si evidenzia il ruolo degli Assistenti civici nell’Unione Valnure Valchero e Pontenure che concorrono per quanto la propria competenza, a segnalare e prevenire situazioni di degrado e legate alla sicurezza nei singoli Comuni dove quotidianamente prestano servizio nelle vicinanze degli istituti scolastici. Di rilievo un intervento durante la manifestazione Balloon Cup, nel quale gli Assistenti Civici hanno prestato servizio; una coppia di anziani, dopo aver visto le esibizioni e visitato la manifestazione, al termine della giornata non riuscivano più a trovare il proprio veicolo, esausti; gli assistenti civici si sono fatti carico di cercare nelle varie aree destinate alla sosta il veicolo della coppia portandoli con loro nelle ricerche; alla fine gli Assistenti Civici sono riusciti a trovare il mezzo, consentendo così alla coppia un tranquillo ritorno a casa dopo aver provveduto a rifocillarli.