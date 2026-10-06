Università della terza età, giovedì la presentazione dei corsi Auser

Appuntamento giovedì 8 ottobre alle ore 16 presso la Sala Monumentale della biblioteca comunale Passerini Landi in via Carducci 14 a Piacenza per la presentazione dei corsi 2025-26 dell’Università popolare “G. Malvermi” di Auser Piacenza. Alla presentazione interverrà il presidente di Auser Piacenza Alberto Borghi.

Nel corso dell’incontro – aperto al pubblico – verranno illustrate nel dettaglio le attività formative dell’autunno e dell’inverno: al centro dell’offerta riservata a tutti i soci Auser la cultura nella sua accezione più ampia, tra gli argomenti prescelti vi sono la scienza, la storia, la filosofia, la salute, la musica e le lingue straniere. Un ampio ventaglio di corsi che, come da tradizione, l’Università popolare organizza con docenti qualificati per rispondere ai bisogni di aggregazione intorno a interessi culturali, valorizzando l’inclusione di tutti e in particolare quella delle persone anziane.