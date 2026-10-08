Università della terza età, svelati tutti i corsi per la prima parte dell’anno

La presentazione dei corsi 2026-27 dell’Università popolare “G. Malvermi” di Auser Piacenza si è tenuta giovedì 8 ottobre alle ore 16 presso la Sala Monumentale della biblioteca comunale Passerini Landi in via Carducci 14 a Piacenza.

Nel corso dell’incontro, aperto al pubblico, sono state illustrate nel dettaglio le attività formative dell’autunno e dell’inverno: al centro dell’offerta riservata a tutti i soci Auser la cultura nella sua accezione più ampia; tra gli argomenti prescelti vi sono stati la scienza, la storia, la filosofia, la salute, la musica e le lingue straniere. Un ampio ventaglio di corsi che, come da tradizione, l’Università popolare ha organizzato con docenti qualificati per rispondere ai bisogni di aggregazione intorno a interessi culturali, valorizzando l’inclusione di tutti e in particolare quella delle persone anziane.

I relatori hanno espresso, durante l’incontro, il valore dell’iniziativa e che hanno espresso grande soddisfazione nel vedere la sala gremita, manifestando il proprio entusiasmo nel conoscere tutti i partecipanti al nuovo anno accademico. In merito, L’Assessore Christian Fiazza ha evidenziato l’importanza del “conoscere per deliberare” e del principio socratico del “so di non sapere”, ricordando come lo scopo fondamentale di questi corsi sia proprio apprendere per sviluppare consapevolezza e creare un pensiero indipendente a qualsiasi età. Successivamente la consigliera della Fondaizone Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini ha ribadito il sostegno convinto della Fondazione verso la cultura di qualità, sottolineando il valore delle collaborazioni e delle relazioni; ha spiegato come l’erogazione dei contributi non debba avvenire a pioggia ma attraverso un’autentica partecipazione e il coinvolgimento di partner privati, utili ad alimentare un fattore di moltiplicazione e a superare l’idea che tutto sia scontato. Il Presidente provinciale di Auser Piacenza Alberto Borghi ha poi ricordato la dimensione dell’associazione, che raggiunge quota mille persone coinvolte per le varie tipologie di servizi in un contesto vasto e complesso di cui l’Università Popolare rappresenta un pilastro, esprimendo vivo ringraziamento per un’iniziativa così bella e fondamentale da proseguire nel tempo.

La proposta formativa in programma per la prima parte dell’anno comprende già un ricco programma di corsi che si tengono prevalentemente nella sede di via San Siro 74. I corsi dedicati alla storia, alla cultura e al pensiero umano prevedono “Roma Città imperiale, medioevale, rinascimentale e barocca”, il lunedì dalle 16 alle 17:30 per 8 lezioni, “Le rivoluzioni nella storia dell’uomo”, il lunedì dalle 15 alle 16:30 per 10 lezioni, e “La filosofia e i suoi simboli”, il martedì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni. Per gli approfondimenti umanistici e artistici sono previsti “Come un filo vivo di acque”, il mercoledì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni, “Vedere la città, la rappresentazione della città e del territorio nella tecnica e nell’arte”, il mercoledì dalle 15 alle 16:30 per 10 lezioni, “Così fan tutte ossia La scuola degli amanti”, il martedì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni, “Musica da guardare”, il martedì dalle 15 alle 16:30 per 8 lezioni, e “Imparare il latino 3ª parte” per 5 lezioni, con inizio da concordare.

L’area scientifica, giuridica e del benessere personale include “Alla scoperta dell’universo cellulare”, il martedì dalle 15 alle 16:30 per 10 lezioni, “Elementi di Diritto Costituzionale e comparato”, il giovedì dalle 15 alle 16:30 per 5 lezioni, e l’incontro unico “Consapevolezza del corpo: per prevenire i dolori e migliorare la mobilità,” il mercoledì dalle 15 alle 17. L’offerta linguistica propone “Lingua e cultura francese”, il mercoledì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni, “Lingua e cultura spagnola”, il giovedì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni, “Lingua e cultura tedesca”, il mercoledì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni e “English conversation”, il martedì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni. I corsi di “Lingua e cultura inglese” si dividono in livello Intermedio il giovedì dalle 9:30 alle 11:00 e livello Avanzato il mercoledì dalle 15 alle 16:30, entrambi per 10 lezioni. Completano il programma i corsi pratici e di svago con “Origami”, il giovedì dalle 15 alle 16:30 per 6 lezioni, “Burraco”, il martedì dalle 15 alle 16:30 per 4 lezioni e lo sportello di “Soccorso informatico”, gratuito su prenotazione per i tesserati. Presso la sede Auser di via Musso 5 si svolgono invece il corso di “Inglese base”, il lunedì dalle 9:30 alle 11 per 10 lezioni e il percorso in due lezioni “Oltre il sintomo”, il mercoledì dalle 15 alle 16:30. L’associazione propone inoltre un ciclo di conferenze su temi quali salute, ambiente, sicurezza, alimentazione e arte, affiancate da visite guidate e viaggi culturali.