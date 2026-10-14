Uno sportello “giudiziario” apre in montagna: a Bobbio l’Ufficio di Prossimità

Il servizio sarà un nuovo e importante punto di riferimento, il primo attivato nella Provincia di Piacenza, per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. È questo l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità che da Ottobre aprirà i battenti presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta Alla cerimonia di inaugurazione, prevista per lunedì 19 ottobre alle ore 11.00, prenderà parte la Funzionaria Regionale Elena Zammarchi. Dopo l’inaugurazione, l’ufficio resterà aperto nella giornata di Mercoledì dalle ore 9 alle 12, su appuntamento e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale. Inoltre, presso l’Ufficio, sarà possibile ricevere un orientamento gratuito sulle Amministrazioni di Sostegno, oltre che depositare la relativa documentazione.