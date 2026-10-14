Uno sportello “giudiziario” apre in montagna: a Bobbio l’Ufficio di Prossimità
A Bobbio, in via Garibaldi 48, sede dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, aprirà presto uno sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale di Piacenza
A Bobbio, in via Garibaldi 48, sede dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, aprirà presto uno sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale di Piacenza.
Il servizio sarà un nuovo e importante punto di riferimento, il primo attivato nella Provincia di Piacenza, per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. È questo l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità che da Ottobre aprirà i battenti presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta Alla cerimonia di inaugurazione, prevista per lunedì 19 ottobre alle ore 11.00, prenderà parte la Funzionaria Regionale Elena Zammarchi. Dopo l’inaugurazione, l’ufficio resterà aperto nella giornata di Mercoledì dalle ore 9 alle 12, su appuntamento e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale. Inoltre, presso l’Ufficio, sarà possibile ricevere un orientamento gratuito sulle Amministrazioni di Sostegno, oltre che depositare la relativa documentazione.
La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Prossimità di Bobbio è stato attivato in collaborazione con la Regione: un ruolo fondamentale è stato ricoperto dalla proficua collaborazione tra Tribunale e Uffici Servizi Sociali dell’Unione.
Come ha dichiarato Presidente dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Roberto Pasquali, “L’apertura di questo nuovo servizio è rilevante per i cittadini che potranno recarsi direttamente all’Ufficio di Prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni presso le Cancellerie dei Tribunali, Bobbio è stata una naturale sede distaccata del Tribunale fino all’anno 2013. L’apertura dell’Ufficio di Prossimità riconosce questa vocazione e riporta a Bobbio un servizio essenziale, a dimostrazione di come l’Unione sappia lavorare unita per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini“.