“Vandali in azione a Cadeo, a farne le spese le vetrate del Comune. Servono più agenti di polizia locale”

“Questa mattina Roveleto di Cadeo si è svegliata con l’ennesimo schiaffo: vandalizzati i pulsanti del semaforo davanti alla Chiesa, spaccate le vetrate del Municipio e presa di mira l’EcoStation. un raid che dimostra una cosa sola: *a Cadeo manca un sistema di videosorveglianza adeguato”. E’ quanto denuncia il Consigliere Comunale e Capogruppo del Gruppo Civico per Cadeo, Filippo Bruschi: “In un Comune dove si spendono soldi per feste e sagre, con risultati alquanto discutibili a mio avviso – afferma -, non si è capaci di mettere un sistema di sicurezza all’altezza”.

“Esprimo la più ferma condanna per questi atti incivili – prosegue – e ringraziamo i Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda per il costante e prezioso impegno sul territorio, in quanto garantiscono un presidio reale. Ma non è più possibile tacere sul fallimento dell’Amministrazione in tema di sicurezza: ad oggi a Cadeo è presente un solo agente di Polizia Locale, il Comandante. Un Comune di 6.000 abitanti con un solo vigile. Nel piano triennale delle assunzioni non era prevista nessuna assunzione di agenti. Una scelta scellerata, mentre i cittadini si sentono sempre meno sicuri. Serve una svolta immediata: almeno 3 agenti che stiano sul territorio, non chiusi in ufficio a cui sono affidate pratiche amministrative. Le pratiche d’ufficio siano affidate a impiegati amministrativi. Non è più tollerabile. I cittadini sono stanchi di pagare i danni di chi rompe e di un’Amministrazione che non previene”.

“Rifiuti abbandonati a Cadeo, che fine ha fatto la telecamera annunciata?” – Bruschi denuncia anche la situazione di Piazza della Pesa a Cadeo: “Da settimane, come documentano le segnalazioni quotidiane dei cittadini che ci hanno inviato queste immagini, l’area è ridotta a una discarica a cielo aperto. Sacchi neri dell’indifferenziato, sacchi gialli, buste della spesa, scatole di cartone della birra, cassette di plastica, sedie, contenitori di uova, persino scarti alimentari sparsi. Una situazione indecorosa e antigienica in pieno centro abitato, a pochi metri dalle case e dalle poche attività commerciali rimaste sul territorio”.

“A questo punto – prosegue – è doveroso chiedere all’Amministrazione: che fine ha fatto la telecamera/fototrappola per contrastare l’abbandono dei rifiuti annunciata qualche mese fa? Se è stata acquistata, Piazza della Pesa è il primo posto dove dovrebbe essere installata in maniera permanente. Se non è stata acquistata, lo si dica ai cittadini, stanchi di vedere il degrado aumentare giorno dopo giorno mentre i costi di pulizia straordinaria ricadono su tutti. Serve un maggiore controllo del territorio , che con un solo operatore di polizia locale non può avvenire. Servono misure immediate”. “Il decoro e la salvaguardia dell’igiene pubblica – conclude Bruschi – sono un diritto,ma pare che a Cadeo qualcuno lo abbia dimenticato da parecchio tempo”.