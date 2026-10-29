Venerdì 30 sciopero generale, doppio corteo in città. Scuola, sanità, trasporti: possibili disagi

Giornata a rischio disagi per scuola, trasporti, sanità, uffici pubblici e privati quella di venerdì 30 ottobre in occasione dello sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dall’Unione Sindacale di Base “contro l’economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita”.

Previste manifestazioni in tutta Italia (oltre 60 piazze, con almeno un milione di lavoratori e lavoratrici che hanno aderito allo Sciopero, fa sapere il sindacato), a Piacenza sono due i cortei in programma: uno – organizzato da Usb, Potere al Popolo!, Collettivo Randagio, Collettivo Alt, Collettivo 26×1, Una voce per Gaza – partirà dal Cheope, con invito per gli studenti e studentesse a concentrarsi alle ore 8.30 e appuntamento ai lavoratori alle ore 9; il secondo – promosso dal Si Cobas Piacenza unitamente al coordinamento piacentino degli studenti medi e universitari e ai collettivi ControTendenza e R-esisto – con ritrovo alle 8.30 in via Scalabrini di fronte all’ingresso di Liceo Cassinari e Politecnico di Milano.

Lo sciopero coinvolge scuola, sanità – l’Ausl Piacenza ha comunicato che verranno assicurati i servizi minimi essenziali – e anche il settore dei trasporti, nonostante la precettazione firmata dal Ministro Salvini: Usb ha infatti confermato la mobilitazione e lo sciopero generale dell’intero comparto trasporti, parlando di ordinanza “illegittima”. Il Gruppo FS conferma la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21 di giovedì 29, alle ore 21 di venerdì 30 ottobre: “I treni – viene spiegato – viaggeranno pertanto secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche previste in caso di sciopero. Si invitano i viaggiatori a consultare l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com e i canali di informazione e assistenza nelle stazioni per eventuali aggiornamenti sulla circolazione”. Anche Trenord fa sapere che “alla luce della precettazione, i treni dovranno viaggiare come da orario ufficiale”.