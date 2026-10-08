Venticinque anni fa la tragedia di Linate, Piacenza si stringe ai familiari delle vittime

Venticinque anni fa, l’8 ottobre 2001, l’incidente aereo di Linate in cui trovarono la morte 118 persone. In questa toccante ricorrenza, come sempre, è stato deposto l’omaggio floreale dell’Amministrazione comunale ai piedi della stele che ricorda, nel cuore dell’Infrangibile, le tre giovani vite che il nostro territorio pianse quel giorno: i piacentini Luca Polastri e Marco Moroni, unitamente a Simone Agosti di Castelvetro. A simboleggiare l’abbraccio della comunità, anno dopo anno, non è solo il tributo silenzioso e carico di significato reso coi fiori, ma anche la presenza del Gonfalone alla cerimonia officiata dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nella basilica di Sant’Ambrogio, cui ha partecipato, questa mattina, il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, incontrando insieme alla sindaca di Castelvetro Piacentino, Silvia Granata, i familiari delle vittime. Tra loro anche il signor Vittorio Agosti, papà di Simone, vice presidente del Comitato “8 ottobre per non dimenticare” una cui delegazione, pochi giorni fa, ha condiviso un prezioso momento di commemorazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Essere presenti, in questa occasione, è un gesto doveroso e sentito”, sottolinea l’assessore Bongiorni, aggiungendo “un ringraziamento sincero a tutti i componenti del Comitato 8 ottobre, per l’impegno straordinario profuso in questi 25 anni nel nome dei loro cari e nel richiamo costante alla necessità di implementare la sicurezza per i trasporti aerei e per i passeggeri in volo, ricordandoci quanto sia importante il sostegno delle istituzioni e della collettività a tutte le vittime di incidenti e alle loro famiglie. Credo che la loro attività infaticabile, portata avanti con la forza dell’amore, abbia inciso profondamente nella coscienza collettiva, riuscendo a tradurre il dolore in iniziative civiche volte al bene comune”.