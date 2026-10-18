Il Municipio si rinnova e diventa Casa della Comunità: a Vernasca investimento da un milione di euro

A Vernasca, nell’Appennino piacentino, è stata inaugurata oggi la nuova Casa della comunità, realizzata attraverso il recupero e la riorganizzazione degli ambienti del Municipio, con un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro, di cui 760mila euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

L’intervento, sostenuto attraverso il bando regionale Rigenerazione urbana 2021, ha interessato sia la struttura dell’immobile, sia la distribuzione degli spazi interni, con l’obiettivo di ampliare le funzioni della sede municipale e renderla disponibile anche per attività e servizi finora non presenti sul territorio comunale.

Accanto agli uffici comunali, l’edificio potrà infatti ospitare le associazioni locali e iniziative rivolte alla popolazione, grazie al recupero di ambienti precedentemente sottoutilizzati e alla loro destinazione a nuove funzioni.

A tagliare il nastro della nuova struttura, oggi, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini e il sindaco di Vernasca, Gianluigi Molinari, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della comunità locale.

“La rigenerazione urbana è uno degli strumenti con cui la Regione investe sulla qualità della vita delle comunità e sul futuro dei territori, a partire dai piccoli Comuni e dalle aree interne e montane, dove la presenza di servizi e luoghi di incontro è fondamentale per la coesione sociale e per contrastare lo spopolamento- sottolineano la sottosegretaria Rontini e l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo-. Con il bando Rigenerazione urbana sosteniamo il recupero del patrimonio pubblico esistente, per renderlo più sicuro, accessibile e sostenibile, ma soprattutto per restituirgli nuove funzioni capaci di rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. È quello che abbiamo fatto a Vernasca, dove la riqualificazione del Municipio ha permesso di creare nuovi spazi per le associazioni, ampliare i servizi e mettere a disposizione della collettività luoghi aperti alla partecipazione e alla vita del paese. Vogliamo che vivere nei territori montani continui a essere una scelta possibile, sostenuta da servizi di prossimità, opportunità e spazi di socialità. Per questo intendiamo proseguire il lavoro insieme alle amministrazioni locali, valorizzando il patrimonio esistente e rafforzando quei presìdi che contribuiscono a mantenere vive le nostre comunità e a costruire prospettive di futuro anche nei centri più piccoli”.

“Il Municipio torna a essere la casa di tutti i vernaschini e rinasce come Casa di comunità-afferma il sindaco di Vernasca, Gian Luigi Molinari-. La sua ristrutturazione rappresenta un simbolo di ripartenza dopo la grandinata che ha pesantemente colpito la nostra cittadina alla fine dell’estate. Adesso il paese sta lentamente tornando alla normalità e gli spazi che inauguriamo oggi, insieme alle prossime iniziative, tra cui il prossimo riconoscimento di hub urbano, ci permetteranno di organizzare nuovi servizi, iniziative culturali e turistiche sempre più efficaci per rilanciare il nostro territorio e a scrivere insieme il futuro della nostra comunità”

L’intervento

I lavori hanno consentito di mettere in sicurezza l’edificio attraverso il rifacimento e il consolidamento dei solai e di migliorarne l’accessibilità con la realizzazione di un ascensore e di servizi igienici adeguati anche alle persone con disabilità. Sul fronte dell’efficientamento energetico, i lavori hanno previsto la realizzazione di un cappotto termoisolante, la sostituzione dei serramenti e l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo di energia elettrica, consentendo il passaggio dalla classe energetica F alla A2. È previsto inoltre un sistema per il recupero e la depurazione delle acque meteoriche provenienti dal tetto. La riqualificazione ha interessato anche la distribuzione e la destinazione degli spazi interni, con il recupero di ambienti precedentemente sottoutilizzati, ora destinati ad accogliere associazioni locali, attività e nuovi servizi per la cittadinanza, accanto a quelli già presenti nella sede municipale. Il progetto risponde agli obiettivi del bando regionale Rigenerazione urbana, che punta a contrastare il degrado fisico, ambientale e sociale, migliorare la qualità dei servizi, favorire il coinvolgimento delle comunità e rendere più efficace la gestione degli interventi.