Verso le elezioni, Zandonella (Lega) “A Piacenza nucleo anti giovani violenti come a Ferrara”

“La nostra prima proposta sarà il ritorno dell’Assessorato alla Sicurezza, soppresso dall’attuale amministrazione. Serve un assessorato dedicato che, a tempo pieno, che abbia l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e che dialoghi costantemente con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i cittadini, le associazioni di categoria ed i gruppi di vicinato, per intervenire con efficacia nell’ambito delle proprie competenze”.

“In questa direzione, guardiamo con grande attenzione e prendiamo come modello quanto sta facendo il Sindaco della Lega di Ferrara, Alan Fabbri, che ha recentemente annunciato l’attivazione di un nucleo della Polizia Locale “anti-maranza”, con funzioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado e violenza giovanile. Riteniamo che anche Piacenza abbia bisogno di una struttura analoga, affiancata da una task force multidisciplinare composta da agenti, assistenti sociali ed altri professionisti utili alla causa, in grado di affrontare il problema a 360 gradi, sia sul piano della legalità che su quello sociale ed educativo”.