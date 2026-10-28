Via Alberoni, dal 2 al 6 novembre viabilità modificata per il rifacimento delle linee elettriche
28 ottobre 2026 | 15:24
Limitazioni in vigore dal 2 al 6 novembre
Inizieranno lunedì 2 novembre – fa sapere il Comune di Piacenza – i lavori di rifacimento delle linee interrate della rete elettrica in via Alberoni. L’intervento, a cura di E-Distribuzione, comporterà sino alle ore 18 di venerdì 6 novembre l’istituzione del senso unico di marcia, con direzione consentita da via Abbadia a via Dei Mille, per un tratto di circa 70 metri di lunghezza, nel quale sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Nella restante area oggetto di cantiere per le linee elettriche non si renderanno necessarie altre modifiche alla viabilità.
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