Lavori in via Alberoni, Trespidi: “Residenti senza parcheggio e danni per le attività commerciali”

Massimo Trespidi

«È legittimo realizzare lavori per migliorare la città, ma è altrettanto legittimo chiedersi se l’amministrazione Tarasconi abbia valutato le conseguenze concrete per i residenti e le attività commerciali. In via Alberoni si rischia di creare una situazione insostenibile: con la strada interessata dai lavori, i parcheggi nelle strisce blu diventano indisponibili e i cittadini che, pur pagando regolarmente un abbonamento per la sosta, non sanno dove lasciare la propria auto». Così Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica di centrodestra, raccoglie le segnalazioni degli abitanti della zona e solleva il problema della gestione del cantiere in concomitanza con la ripresa delle attività e l’avvio dell’anno scolastico.

«Da quanto mi viene segnalato – prosegue Trespidi -, i residenti di via Alberoni devono fare i conti con una riduzione improvvisa degli spazi disponibili: da una parte il cantiere, dall’altra gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale e delle strisce blu, che impongono di spostare le auto. La domanda è semplice: dove dovrebbero parcheggiare le persone che abitano in questo quartiere?». Una questione che, secondo Trespidi, non può essere liquidata come un semplice disagio temporaneo. «Parliamo di cittadini che pagano un abbonamento annuale per la sosta, spesso perché non dispongono di un garage o di un posto auto privato. È ragionevole che chiedano di poter usufruire di un servizio per il quale sostengono una spesa». A preoccupare è anche l’impatto sui negozi della zona. «La riduzione dei parcheggi e le difficoltà legate al cantiere possono rendere meno agevole raggiungere le attività commerciali, scoraggiare i clienti e penalizzare chi lavora e investe in via Alberoni. Garantire un accesso comodo ai negozi è fondamentale per sostenere il commercio di vicinato e preservare la vitalità del quartiere».