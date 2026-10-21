Via Francigena candidata Unesco, primo ok da Icomos “Grande itinerario della cristianità”

“La Via Francigena è molto più di un itinerario storico: è un patrimonio culturale che attraversa secoli di storia europea e continua oggi a unire territori, comunità e tradizioni – sottolinea l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni– . Questa valutazione preliminare positiva è un riconoscimento importante del lavoro portato avanti insieme al ministero della Cultura, alle altre Regioni, agli enti locali e alle realtà coinvolte, e dà nuovo impulso alla candidatura Unesco. Un progetto condiviso che punta al riconoscimento internazionale della Via Francigena e, al tempo stesso, a costruire nuove prospettive di sviluppo per i territori attraversati. È questa la sfida che vogliamo cogliere in Emilia-Romagna, facendo del turismo lento uno strumento per valorizzare le identità locali, sostenere le attività economiche e portare nuove opportunità anche nei piccoli borghi e nelle aree interne. I cammini permettono di scoprire luoghi meno conosciuti, favoriscono un turismo distribuito lungo tutto l’anno e creano occasioni di incontro autentico con le comunità, attraverso la cultura, il paesaggio e le tradizioni enogastronomiche. Continueremo a lavorare insieme a tutti i soggetti coinvolti per raggiungere questo traguardo, con la consapevolezza che tutelare e valorizzare il grande cammino europeo significa anche investire nel futuro delle comunità che lo custodiscono”.