Viabilità, limitazioni a Pratobarbieri, Val Chero, Croce, Gossolengo e Massara. Tutte le modifiche

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate diverse modifiche alla viabilità, nei seguenti periodi e tratti di strada della Provincia, per alcune indagini sperimentali di tipo non distruttivo (prove di vibrazione ambientale e rilievi georadar) e per delle manutenzioni di varia natura.

Il primo avviso riguarda il manufatto del Rio Pianazza al km 0+895 lungo la strada n. 15 di Pratobarbieri, nel territorio del Comune di Bettola, dove sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri, dalla progressiva km 0+830 alla progressiva km 0+950, dalle ore 13 alle ore 18, del 9 ottobre 2026, valido per tutte le categorie di veicoli. È programmata inoltre l’esecuzione delle indagini anche sul manufatto del Torrente Chero, al km 7+970 lungo la strada provinciale n.14 di Val Chero: anche in questo caso, dalle ore 8:30 alle ore 13 del 9 ottobre la circolazione stradale sarà a senso unico alternato, regolato da movieri, dalla progressiva km 7+900 alla progressiva km 8+100, nei territori dei Comuni di Carpaneto Piacentino e Lugagnano Val d’Arda. Modifiche alla viabilità per indagini sperimentali (prove di vibrazione ambientale e rilievi georadar) anche lungo la Strada Provinciale n°60 di Croce, dove l’8 ottobre, dalle 8.30 alle 13, sarà in vigore senso unico alternato a vista dalla progressiva km 3+900 circa alla progressiva km 3+960 circa, nel territorio comunale di Pianello Val Tidone, per tutte le categorie di veicoli.

Saranno effettuati inoltre dei lavori di manutenzione straordinaria del manufatto sul Rio Barbarone al km 0+045, lungo la provinciale n. 67 di Massara, che il 2 ottobre, dalle ore 13:30 alle ore 17, sarà interrotta dalla progressiva km 0+030 alla progressiva km 0+090, nel centro abitato di Bettola, per tutte le categorie di veicoli. Infine, il Servizio Viabilità a informa che è programmata l’esecuzione di lavori di manutenzione, consistenti nella bonifica della canaletta staffata, al manufatto stradale dell’attraversamento del fiume Trebbia lungo la Provinciale n. 28 Bis di Gossolengo, dove dal 5 al 23 ottobre, dalle ore 8 alle 18 sarà istituito senso unico alternato regolato da movieri, dalla progressiva km 1+144 alla progressiva km 1+848, nei territori dei Comuni di Gossolengo e Gazzola, per tutte le categorie di veicoli.