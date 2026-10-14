Viale Patrioti, travolta da un’auto pirata mentre attraversa la strada: ferita una donna

Sono serie le condizioni di una donna rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 14 ottobre a Piacenza. Il fatto è accaduto intorno alle 15 lungo viale Patrioti, nei pressi di Piazzale Libertà. Secondo una prima ricostruzione, la donna, di 45 anni, stava attraversando la strada in bicicletta quando è stata travolta da una vettura che sopraggiungeva in quel momento e dopo l’impatto non si è fermata.

A seguito dello scontro, la 45enne è finita a terra, riportando diversi traumi: per soccorrerla sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 ed è stata attivata anche l’eliambulanza, decollata da Parma e atterrata all’elisuperficie della Galleana. Dopo le prime cure, la donna è stata condotta all’ospedale cittadino in codice giallo. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale, che hanno immediatamente avviato tutti gli accertamenti del caso, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per rintracciare la vettura pirata: a quanto si è appreso, la persona alla guida sarebbe già stata individuata. La sua posizione è al vaglio. Gli agenti sono poi intervenuti nel tardo pomeriggio per un secondo incidente che ha coinvolto un ciclista, anche in questo caso investito da un veicolo, avvenuto all’altezza della rotonda tra viale Patrioti e via IV Novembre.