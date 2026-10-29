Violenza di genere, la Provincia ‘interroga’ le donne “Una su due insicura sui mezzi pubblici”

Un questionario per ascoltare direttamente le donne sulla violenza di genere, per sondare la loro percezione di insicurezza, così come la loro conoscenza dei servizi già attivati sul territorio da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa è la finalità dell’indagine, elaborata dall’ufficio statistica della Provincia di Piacenza, presentata dalla consigliera Nadia Pompini e dal ricercatore Lorenzo Turci, durante la presentazione della mostra Il Rispetto tiene banco .

Si tratta di una ricerca speculare a quella svolta lo scorso anno sullo stesso tema, ma rivolta solo agli amministratori locali, svolta su indicazione del Tavolo contro la violenza di genere. Il campione, questa volta, è composto invece solo da cittadine, 210 in tutto, rappresentative di 19 Comuni su 46, che hanno partecipato rispondendo a un questionario di 21 domande tramite Google moduli. L’età spazia dai 20 anni (il 15% del campione) ai 75 anni (5%).

Gli obiettivi sono quindi non solo raccogliere percezioni, timori e proposte delle donne sulla sicurezza nei paesi e nelle città piacentine, ma anche individuare i luoghi su cui intervenire prima che diventino scenari di violenza e dare ai Comuni elementi concreti per le loro politiche, proprio sulla scorta del confronto con quanto da loro dichiarato lo scorso anno.

L’immagine che emerge, ha sottolineato il funzionario dell’ufficio statistica Turci, è di una scarsa conoscenza della rete dei servizi a supporto di vittime di violenza: solo il 37% delle intervistate conosce il centro antiviolenza, con una forbice che sale fino al 60% per le residenti a Piacenza e diminuisce fino al 20% per chi abita in provincia.

I rischi invece sono ben presenti alle donne piacentine. A fare paura, sono i luoghi isolati (85%) e il buio (81%) più degli sconosciuti (61%), così come vengono percepiti come poco sicuri anche i mezzi pubblici (51%).

Cosa potrebbe migliorare la situazione? Una maggiore presenza delle forze dell’ordine (77%), seguita da più telecamere (64%), così come da una migliore illuminazione pubblica (60%).

Sicuramente una migliore e più puntuale strategia di comunicazione – che punti su più media, comprendendo anche i social – per far conoscere gli strumenti concreti già in campo. Circa l’80% delle intervistate ha detto di non conoscere almeno uno di 5 servizi già attivati, tra app o strumenti per segnalare violenze, corsi di sicurezza per donne, controllo di vicinato, più luce in aree a rischio e campagne di sensibilizzazione.

Altro spunto che fa riflettere, è che per le intervistate siano più evidenti i simboli della lotta alla violenza (le famose panchine rosse, per il 74% delle intervistate) che le telecamere di sorveglianza in luoghi pubblici (al 50%).

Infine, se il 94% delle intervistate residenti a Piacenza è a conoscenza di episodi di violenza nei confronti delle donne, questa percentuale scende al 18% in provincia, solo il 37% del complessivo delle intervistate conosce il centro antiviolenza della città. Facendo un parallelo con l’indagine del 2025 dedicata agli amministratori, per il 51% veniva evidenziata l’assenza di formazione specifica, per il personale della polizia locale, sulla violenza di genere.