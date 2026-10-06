Visita guidata per gli over 65 a Palazzo Anguissola di Grazzano
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Si raccoglieranno domani, mercoledì 7 ottobre a partire dalle 9, le iscrizioni telefoniche per la visita a Palazzo Anguissola di Grazzano, raffinato esempio di architettura settecentesca al civico 99 di via Roma, meta della prossima iniziativa promossa dall’Ufficio Attività socioricreative del Comune di Piacenza per gli over 65 residenti in città. Il costo di partecipazione è di 5 euro, da versare al momento della visita – in calendario per il giorno successivo, giovedì 8 – ma per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione anticipata al numero 0523-492724, operativo dalle 9 alle 12.30.
Commissionato nel 1774 dal marchese Ranuccio Anguissola, illustre esponente della nobiltà piacentina, l’edificio fu progettato dal noto architetto Cosimo Morelli. Trattandosi di un palazzo storico di proprietà privata, il percorso conoscitivo consentirà ai partecipanti di apprezzarne l’elegante prospetto esterno e i dettagli architettonici della facciata.
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