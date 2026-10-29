Volley Under 19, seconda vittoria e primato per la Vap

Seconda vittoria di fila dall’inizio del campionato per la squadra U19 della Volley Academy Piacenza, impegnata anche nel campionato di B1, e primato in classifica condiviso assieme alla Moma Anderlini Modena. Nella partita infrasettimanale riservata al campionato giovanile, la squadra di coach Michele Fanni ha avuto nettamente la meglio sulle pari età romagnole, lasciando un po’ di spazio alle padrone di casa solo in occasione del secondo set, mantenuto sempre sotto controllo.

“Una buona prestazione – ha commentato coach Fanni – riferita a un discorso di continuità contro un avversario che ha sbagliato pochissimo e difeso molto, ma le ragazze hanno avuto pazienza e al momento opportuno sono riuscite a colpire con grande efficacia. Sono entrate in campo anche tutte le ragazze della panchina dimostrando di essere pronte a fornire il loro contributo. E’ stato un ottimo allenamento in preparazione alla partita di sabato sera (Serie B1) che ci vedrà in campo a Lucca”.