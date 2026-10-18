Vap, debutto agrodolce in B1. La Serie C parte con una vittoria netta
Debutto agrodolce per la Volley Academy Piacenza: la B1 cede 3-1 a Greve in Chianti al termine di una gara combattuta, mentre la Serie C parte con un netto successo per 3-0 sul San Polo Parma
Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto nel debutto in Serie B1 della Volley Academy Piacenza, impegnata in trasferta a Greve in Chianti. Una gara rimasta sempre in equilibrio, tanto da vedere i primi tre set chiudersi ai vantaggi: i primi due in favore delle toscane, dopo essere sfuggiti di mano alle ospiti nelle battute finali. Vinto il terzo set, le ragazze di coach Fanni hanno cercato la rimonta nel quarto, ma alcuni errori dettati dalla mancanza di attenzione e dall’inesperienza hanno finito per favorire le padrone di casa. Mercoledì sera prenderà il via anche l’impegno nel campionato Under 19.
Campionato Serie B1 femminile – 1ª giornata
Giotti Victoria Greve – SAP Sicurezza VAP 3-1 (27-25; 30-28; 29-31; 25-21)
Giotti Victoria Greve: Parrini 9, Santagostino, Zatini 18, Conticini (L), Rossi, Matassini 11, Pucci (L), Giusti, Brogioni 1, Stellati 11, Corradi 2, Gatta 7, Fabbri. All.: Buoncristiani.
VAP: Momo 17, Mosetti, Agosto 15, Fenzio 23, Carlà (L), Abondio, Olivi 16, Lara-Fondin 7, Lunardini, Ferri (L), Isitor, Di Luzio 6. All.: Fanni, Bergamaschi.
Buona la prima per le ragazze di coach Maggipinto, che si sono imposte con autorevolezza in trasferta sulle avversarie parmensi. Costante la continuità in attacco, pochi errori ed efficace la correlazione muro-difesa. Qualche piccola indecisione è stata invece riscontrata in ricezione, ma è stata compensata da un’ottima qualità del primo tocco, evidenziata per gran parte dell’incontro. Prestazione più che positiva anche da parte delle giocatrici entrate dalla panchina, a conferma della buona prova collettiva della formazione piacentina.
Campionato Serie C femminile – 1ª giornata
San Polo Parma – DM Idrosanitaria VAP 0-3 (14-25; 17-25; 21-25)
VAP: Fortunato, Riccardi, Bimbi, Carciani, Fagiani (L), Sposimo, Sorsi, Compaore, Tencati, Clini (L), Sarasini, Mosetti, Carli, Paganini, De Servi, Isitor. All.: Maggipinto, D’Angiolella.