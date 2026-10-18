Vap, debutto agrodolce in B1. La Serie C parte con una vittoria netta

Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto nel debutto in Serie B1 della Volley Academy Piacenza, impegnata in trasferta a Greve in Chianti. Una gara rimasta sempre in equilibrio, tanto da vedere i primi tre set chiudersi ai vantaggi: i primi due in favore delle toscane, dopo essere sfuggiti di mano alle ospiti nelle battute finali. Vinto il terzo set, le ragazze di coach Fanni hanno cercato la rimonta nel quarto, ma alcuni errori dettati dalla mancanza di attenzione e dall’inesperienza hanno finito per favorire le padrone di casa. Mercoledì sera prenderà il via anche l’impegno nel campionato Under 19.