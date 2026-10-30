Volley B1, Pallavolo San Giorgio ospita la Giotti Victoria

Ospite di They e compagne il team toscano, che ha ritirato il titolo sportivo della Montesport, e due partite giocate ha centrato una vittoria contro la Vap ed una sconfitta sul campo della Us Torri. Punti di forza della squadra, allenata da Piegiacomo Buoncristiani, sono l’alzatrice piacentina Maryelen Corradi, arrivata dal Brescia Volley, la schiacciatrice Federica Gatta e l’opposta Giorgia Furlan, la scorsa stagione alla Ferraro Roma ed Ariete Prato. Maryelen è l’ex di turno, avendo militato nelle giovanili della Pallavolo San Giorgio. Non ci sono precedenti, dirigeranno Milena Fazzia e Davide Fallica, entrambi della sezione di Modena. Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino. Ingresso gratuito, la gara si potrà seguire anche in diretta streaming sul canale Youtube della Pallavolo San Giorgio Piacentino.