Volley, domenica a Caorso doppio appuntamento per la selezione regionale femminile

Come comunica il Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna, domenica 25 ottobre si svolgerà a Caorso (Piacenza) un doppio appuntamento della Selezione regionale femminile, sotto la guida del selezionatore Luciano Molinari. Entrambe le sessioni saranno ospitate dal PalaCaorso, in via Fermi 3/a. Il programma prevede due distinti momenti di lavoro: dalle 9 alle 11.30 l’attività rivolta alle ragazze delle province di Parma e Piacenza; dalle 15 alle 17.30 l’allenamento riservato alle atlete convocate nominalmente.

L’appuntamento del mattino è aperto a tutte le atlete nate nel 2011 e nel 2012 delle province di Parma e Piacenza, senza un elenco nominativo di convocazione. La sessione pomeridiana coinvolgerà 30 atlete di dieci società. Di seguito l’elenco delle convocate, suddiviso per club: