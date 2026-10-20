Volley, domenica a Caorso doppio appuntamento per la selezione regionale femminile
Il selezionatore Luciano Molinari guiderà due sessioni al PalaCaorso
Come comunica il Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna, domenica 25 ottobre si svolgerà a Caorso (Piacenza) un doppio appuntamento della Selezione regionale femminile, sotto la guida del selezionatore Luciano Molinari. Entrambe le sessioni saranno ospitate dal PalaCaorso, in via Fermi 3/a. Il programma prevede due distinti momenti di lavoro: dalle 9 alle 11.30 l’attività rivolta alle ragazze delle province di Parma e Piacenza; dalle 15 alle 17.30 l’allenamento riservato alle atlete convocate nominalmente.
L’appuntamento del mattino è aperto a tutte le atlete nate nel 2011 e nel 2012 delle province di Parma e Piacenza, senza un elenco nominativo di convocazione. La sessione pomeridiana coinvolgerà 30 atlete di dieci società. Di seguito l’elenco delle convocate, suddiviso per club:
– Pallavolo Bologna: Chiara Gambini.
– VTB: Asia Ventura, Carlotta Franceschini.
– Anderlini: Arianna Mangiapia, Mia Gambini, Beatrice Palmieri, Lara Guaitoli, Alice Carletti, Margot Sani.
– Modena Volley: Maria Stella Garavini, Arianna Ansaloni, Karola Basalini, Matilde Muzzu.
– Pol. L’Arena Montecchio: Giulia Boni, Anna Inverardi, Carolina Riccò.
– Libertas Forlì: Mia Valmori, Lucia Dradi.
– Volley Club Cesena: Anna Neri, Elena Bagnolini.
– Galaxy Volley Collecchio: Sofia Chiesi.
– Pol. Rubierese Volley: Beatrice Meschiari, Anita Salami.
– Volley Academy Piacenza: Gemma Carciani, Djeneba Compaore, Princess Isitor, Ilaria Paganini, Sophie Riccardi, Viola Sarasini, Giulia Tencati.