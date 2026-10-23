Volley, in B1 scatta l’ora del derby piacentino: sabato Vap-San Giorgio

E’ tempo di derby piacentino per Sap Sicurezza Vap e Pallavolo Sangiorgio, che sabato 24 ottobre si affrontano nella seconda giornata del campionato di B1. Reduci dal faticoso, ma importante, successo contro le giovani leve della Savino del Bene, They e compagne se la vedranno con un altro team giovane, guidato dall’ex allenatore del Club Italia Michele Fanni per la seconda stagione consecutiva, che all’esordio è stato sconfitto dalla Giotti Victoria per 3-1 ma perdendo due set ai vantaggi. Dunque formazione giovane, che prenderà parte al campionato Under 19 con grandi ambizioni, e avversaria da non sottovalutare per la Sangio, che punta invece a confermare quello che di buono, sia nel gioco sia nella crescita del gruppo, si è visto all’esordio e a migliorare i punti deboli in vista di un campionato che si prospetta lungo ed equilibrato.