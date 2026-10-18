Volley, la San Giorgio supera un’ottima Scandicci in quattro set
Una partita molto complicata, anche per merito delle avversarie che, nonostante la giovane età, hanno disputato un’ottima gara
Tre punti d’oro per rompere il ghiaccio e tre punti di sofferenza: la Pallavolo San Giorgio supera un’ottima Scandicci in quattro set. Conquistato il primo parziale, nel secondo le piacentine non sfruttano due palle set e vengono rimontate dalle giovani toscane. Nel terzo, in svantaggio di cinque lunghezze sul 19-23, riescono a recuperare e vincere ai vantaggi, nel quarto, il finale è fulminante, con un parziale di dieci a uno che consegna i tre punti alle giallobiancoblù. Tra le fila piacentine, Pagot dà un’impronta alla gara con 21 punti e il 38% in attacco. Doppia cifra anche per They (42% in attacco) e Gerosa, con 11 punti.
Nel primo set la Pallavolo San Giorgio mette il turbo, portandosi sul 5-1. Le giovani toscane recuperano qualche punto, ma gli attacchi di Gerosa e Cornelli mantengono il margine di vantaggio intorno alle quattro lunghezze (16-12). Nel finale, la squadra prova l’allungo decisivo con due punti di Pagot (20-13). Scandicci accorcia, ma la rimonta si ferma sul nascere: Feroldi firma il 23-16 con un monster block e la Sangio archivia il parziale a suo favore, 25-18. Il secondo parziale si apre con un botta e risposta, spezzato dal break della squadra di casa, sul 7-5. Scandicci resta in scia, Gerosa segna in fast l’11-8 e Pagot, con un attacco potente, mantiene a tre lunghezze il distacco dalle avversarie. Il turno in battuta di Scagnetto rimette in corsa Scandicci, che pareggia sul 15-15 e mette la freccia al punto successivo con un servizio vincente. Un errore in attacco di Trunner segna il 18-18, mentre They trova il punto del 20-18 e Giordano, a muro, quello del 22-20. Gilioli, entrata in campo al posto di Pagot, regala il 24-22. La Savino del Bene annulla le due palle set e ne conquista una, sul 24-25. Rientra Pagot, che annulla il set point, ma non basta: Scandicci vince ai vantaggi, 25-27.
Equilibrio nel terzo set. Le squadre procedono a braccetto e la Pallavolo San Giorgio prova ad allungare sul 7-4. La Savino del Bene ribalta il punteggio e Gerosa impatta sul 9-9. La formazione ospite approfitta degli errori delle piacentine per allungare sul 10-15. Il turno al servizio di Giordano permette alla Pallavolo San Giorgio di portarsi sul 16-15. Scandicci capovolge nuovamente il punteggio, 18-20, ma le giallobiancoblù non mollano: due attacchi di Pagot pareggiano i conti sul 23-23. Gerosa annulla la palla set e, ai vantaggi, la Sangio vince 28-26. È They a trasformare il set point decisivo. La partenza nel quarto set è complicata per la squadra di casa. Scandicci vola sul 3-7, le padrone di casa dimezzano lo svantaggio sul 9-11 e restano in scia, sul 14-15 con Cornelli, per poi impattare con They sul 16-16. Pagot firma il vantaggio piacentino sul 17-16 e un ace di Gilioli porta le giallobiancoblù sul 19-16. La Pallavolo San Giorgio prende in mano le redini del parziale: sale in cattedra capitan They al servizio e due muri di Giordano chiudono il set sul 25-17.
“Non è mai facile rompere il ghiaccio alla prima giornata – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori -. È stata sicuramente una partita molto complicata, anche per merito delle nostre avversarie che, nonostante la giovane età, hanno disputato un’ottima gara e saranno un avversario ostico per tutti. Fino al 15-10 del secondo set il nostro cambio palla aveva funzionato benissimo. Dopo abbiamo avuto un blackout in ricezione e fatto rientrare le nostre avversarie. Da lì la partita si è complicata: si è giocato punto a punto e, dopo aver perso il secondo set con due set point a favore, è subentrata un po’ di insicurezza e di fretta nel chiudere il punto. Nel terzo set le ragazze sono state brave a recuperare: sotto 19-23, il parziale sembrava perso, ma con grinta e determinazione siamo riusciti a vincerlo. Anche il quarto set è stato tosto: siamo partiti malissimo, subito sotto 5-0, e fino a metà set abbiamo inseguito. Dopodiché siamo riusciti a fare un break importante e, da lì in poi, abbiamo giocato molto bene e chiuso la partita. Adesso testa alla prossima giornata: abbiamo il derby con un’altra squadra giovane e ci aspetta sicuramente un’altra partita difficile”.
Nel prossimo turno, sabato 24 ottobre, la Pallavolo San Giorgio farà visita al Volley Academy Piacenza nel derby piacentino del campionato.
Pallavolo San Giorgio Piacentino – Pallavolo Scandicci SDB 3-1 (25-18, 25-27, 28-26, 25-17)
Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 18, Tonini, Gilioli 2, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 7, Pratissoli, Bonelli, Pagot 21, Giordano 4, Gerosa 11, Cornelli 9. All.: Capra-Da Gradi.
Pallavolo Scandicci SDB: Cantoni 3, Ilic, Trunner 11, Ivanova, Grossi, Scagnetto 8, Conte 6, Soia 4, Stoppioni, Di Noia, Buchynska 8, Arcangeli 7, Lalli 11, Grimaldi, Ciulli, Cinci (L), Mencarelli (L). All.: Chirichella.