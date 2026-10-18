Volley, la San Giorgio supera un’ottima Scandicci in quattro set

“Non è mai facile rompere il ghiaccio alla prima giornata – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori -. È stata sicuramente una partita molto complicata, anche per merito delle nostre avversarie che, nonostante la giovane età, hanno disputato un’ottima gara e saranno un avversario ostico per tutti. Fino al 15-10 del secondo set il nostro cambio palla aveva funzionato benissimo. Dopo abbiamo avuto un blackout in ricezione e fatto rientrare le nostre avversarie. Da lì la partita si è complicata: si è giocato punto a punto e, dopo aver perso il secondo set con due set point a favore, è subentrata un po’ di insicurezza e di fretta nel chiudere il punto. Nel terzo set le ragazze sono state brave a recuperare: sotto 19-23, il parziale sembrava perso, ma con grinta e determinazione siamo riusciti a vincerlo. Anche il quarto set è stato tosto: siamo partiti malissimo, subito sotto 5-0, e fino a metà set abbiamo inseguito. Dopodiché siamo riusciti a fare un break importante e, da lì in poi, abbiamo giocato molto bene e chiuso la partita. Adesso testa alla prossima giornata: abbiamo il derby con un’altra squadra giovane e ci aspetta sicuramente un’altra partita difficile”.