Welfare, aumenta il fondo regionale per la non autosufficienza: 39 milioni a Piacenza

Bologna – In Emilia-Romagna aumentano le risorse per la cura degli anziani e delle persone con disabilità gravi e gravissime: 593 milioni e 890mila euro grazie al Fondo regionale per la non autosufficienza, approvato nel corso dell’ultima Giunta che si è svolta a Rimini, 30 milioni in più rispetto al 2025. Sono destinate all’aumento dei posti accreditati e contrattualizzati nelle strutture residenziali per anziani, all’ampliamento dell’assistenza domiciliare, al rafforzamento dei servizi per le persone con disabilità e dei programmi integrati di dimissione protetta al domicilio. La dotazione viene ripartita tra le Aziende Usl del territorio regionale, a Piacenza arriveranno 39 milioni, due in più rispetto al 2025.

Il programma prevede 426,93 milioni di euro per gli interventi rivolti alla popolazione anziana over 75 e 141,69 milioni per le persone con disabilità gravi e gravissime. A queste risorse si aggiungono 20,27 milioni di euro per i servizi che operano in situazioni disagiate, comprese le strutture di piccole dimensioni nelle zone montane, e 5 milioni di euro una tantum destinati ai servizi accreditati a gestione pubblica, a parziale copertura degli arretrati sostenuti nel 2026 a seguito del rinnovo del contratto nazionale del comparto Funzioni locali.

“L’investimento sul Fondo regionale per la non autosufficienza conferma e rafforza la nostra scelta di inserire la tenuta della nostra rete dei servizi sociali tra le priorità di questo mandato – sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Welfare e Terzo settore, Isabella Conti -. Le maggiori risorse stanziate devono aumentare la capacità di risposta del sistema di fronte al cambiamento. Per questo una parte dell’incremento sarà destinata allo sviluppo dei servizi con l’aumento dei posti accreditati e contrattualizzati nelle Cra, riducendo le differenze ancora presenti tra i diversi territori. Allo stesso tempo vogliamo investire sulla domiciliarità, perché residenzialità e assistenza a casa non sono alternative, ma parti della stessa rete. È una sfida importante perché significa costruire una presa in carico che non si interrompe quando una persona esce dall’ospedale, ma trova continuità nel territorio”. “Una parte significativa dell’incremento – proseguono presidente e assessora – serve poi a garantire la sostenibilità del sistema dei servizi, accompagnando gli adeguamenti delle tariffe dei servizi sociosanitari accreditati e gli aggiornamenti della remunerazione legati anche ai rinnovi contrattuali. È una scelta importante perché la qualità del nostro welfare dipende innanzitutto dalle persone che ogni giorno lavorano nelle strutture e dalla possibilità, per chi le gestisce, di garantirne qualità e continuità. Le politiche per la non autosufficienza- concludono- non sono soltanto una voce di bilancio, ma l’infrastruttura fondamentale del nostro welfare”.

Dentro questa programmazione viene confermata anche l’attenzione alle persone con disabilità, per servizi modellati in base alle necessità e priorità individuate nei singoli Distretti. Una particolare attenzione, infine, è rivolta alle situazioni territoriali più fragili, comprese le strutture di piccole dimensioni nelle zone montane e disagiate, dove la sostenibilità di un servizio ha un valore che va oltre la prestazione. Le risorse del Fondo – 593 milioni e 890mila euro – sono composte da 222,89 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario regionale e 371 milioni di risorse aggiuntive regionali. Al Fondo Regionale per la non autosufficienza si affiancano inoltre ulteriori risorse provenienti dagli altri fondi nazionali e regionali destinati alla non autosufficienza, alla disabilità, al Dopo di noi e al sostegno dei caregiver familiari.

La distribuzione delle risorse alle Ausl – La dotazione viene ripartita tra le Aziende Usl del territorio regionale. Alla Romagna sono destinati 153,5 milioni di euro, a Bologna 121,1 milioni, a Modena 89,7 milioni, a Reggio Emilia 65,3 milioni, a Parma 57,7 milioni, a Ferrara 49,3 milioni, a Piacenza 39 milioni e a Imola 17,8 milioni. La programmazione degli interventi viene ricondotta ai programmi distrettuali, affinché le risorse siano utilizzate sulla base dei bisogni dei territori e inserite nella programmazione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale I risultati saranno monitorati dalla Regione sia per il 2026, sia lungo il triennio 2025-2027 in cui la programmazione del fondo è inserita, verificando in particolare l’evoluzione dei posti residenziali, dell’assistenza domiciliare, dei servizi per le persone con disabilità e l’effettiva definizione e operatività dei programmi integrati di dimissione protetta nei diversi ambiti distrettuali. (Rita Costi)

Albasi (Pd) “Investimento fondamentale per rafforzare i servizi sociosanitari e sostenere le famiglie” – Il consigliere regionale Lodovico Albasi (PD) sottolinea l’importanza delle risorse destinate al territorio piacentino: “Si tratta – dichiara – di un investimento molto importante, che conferma la nostra volontà come Regione Emilia-Romagna di continuare a rafforzare uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema di welfare. Per il territorio piacentino parliamo di 39 milioni di euro, risorse preziose per garantire assistenza, continuità delle cure e risposte sempre più adeguate ai bisogni di una popolazione che invecchia. Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie e caregiver che ogni giorno affrontano situazioni complesse e che devono poter contare su servizi pubblici accessibili e di qualità”.

“Un aspetto che considero particolarmente significativo – prosegue il consigliere – riguarda l’attenzione alle aree interne e montane, dove garantire la presenza dei servizi sociosanitari è spesso più complesso, ma altrettanto indispensabile. Per le nostre comunità dell’Appennino piacentino, mantenere una rete assistenziale diffusa significa tutelare il diritto alla cura e contrastare il rischio di isolamento e spopolamento. E’ fondamentale che nella programmazione distrettuale si continui a tenere conto delle specificità di questi territori”. “Desidero ringraziare il presidente Michele de Pascale, l’assessora regionale al Welfare e Terzo settore Isabella Conti, l’Assessore Fabi e le strutture regionali competenti in ambito sociosanitario per il lavoro che ha consentito di incrementare ulteriormente queste risorse. In una fase in cui i bisogni assistenziali crescono e le famiglie incontrano difficoltà sempre maggiori, la risposta deve essere quella di investire nella rete pubblica dei servizi e nella sua capacità di raggiungere anche i territori più periferici” conclude Albasi.