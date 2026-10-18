XNL Fare Cinema a Roma con “Il ritorno”, il nuovo corto di Francesca Comencini

Sarà presentato giovedì 22 ottobre alla XXIV edizione di Alice nella Città nella sezione Onde Corte – Proiezioni Speciali il nuovo cortometraggio di Francesca Comencini dal titolo Il ritorno realizzato nell’ambito di Bottega XNL – Fare Cinema. Prodotto da Kavac Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, Fondazione di Piacenza e Vigevano e XNL Piacenza, il corto inedito Il ritorno nasce all’interno dello storico corso di alta formazione cinematografica Fare Cinema, fondato da Marco Bellocchio a Bobbio nel 1995 e confluito dal 2022 nella più ampia progettualità di Bottega XNL, l’innovativo progetto di cinema e teatro della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il cinema come esperienza condivisa, luogo di incontro tra generazioni e occasione per confrontarsi con le proprie radici: in questa prospettiva ha origine Il ritorno. Al centro del film c’è Tania, interpretata da Carlotta Gamba, che torna nel paese d’origine dopo aver costruito a Dublino una vita lontana dalle proprie radici. Il ritorno riapre legami, ricordi e ferite: la madre, segnata dalla ludopatia, ha venduto la casa di famiglia a Giuseppe, un ex compagno di scuola diventato un cinico imprenditore. Di fronte alla possibilità di recuperare quell’immobile attraverso un ricatto, Tania è chiamata a confrontarsi con il proprio passato, con le responsabilità familiari e con le scelte che hanno segnato la sua vita. Accanto a lei riemergono l’affetto delle amiche d’infanzia e il sentimento mai del tutto sopito per Giacomo, il primo amore. Il viaggio di Tania diventa così una riflessione sul significato dell’appartenenza, sulla distanza che separa da ciò che si è lasciato e sulla possibilità di ripartire senza rinnegare le proprie origini. Un racconto intimo, in cui i legami affettivi e la memoria si intrecciano con la ricerca di una nuova libertà.

«Girare un cortometraggio molto personale e al tempo stesso far partecipare il più possibile le tante ragazze e i tanti ragazzi che si erano iscritti al corso di formazione alla regia della fondazione “fare cinema” presieduta da Marco Bellocchio. – spiega la regista Francesca Comencini – Questa doppia spinta, apparentemente paradossale, è stata l’anima di questo lavoro. La natura personale del racconto non ha chiuso, anzi mi pare abbia aperto alla partecipazione. Il tema del ritorno nel luogo in cui si è nati e che ci si è lasciati alle spalle era molto sentito da tutte/i i ragazzi e le ragazze, un po’ cittadine/i del mondo, un po’ spaesati/e e ancora così permeati dalle loro origini. Tutte/i hanno partecipato attivamente in ogni ambito della lavorazione, recitando, facendo le riprese, le edizioni, portando idee di scrittura in una sceneggiatura giù scritta e dunque modificandola, in modo molto naturale e spontaneo. Così si è disegnata per me una forma di un possibile ritorno a qualcosa di intimo: la trasmissione a ragazzi e ragazze all’inizio della loro giovane vita è stato un ritorno alla mia stessa vita, un ritrovamento. È stato anche l’occasione di un incontro con una attrice che ho amato, Carlotta Gamba, l’occasione di un omaggio a una grande poeta che ho avuto la fortuna di conoscere e amare, Patrizia Cavalli, una bellissima spinta al movimento a riparo di un’anima comune tessuta da Marco Bellocchio che ci ha guardati da lontano, con partecipazione e rispetto».

Il cortometraggio ha coinvolto infatti i giovani partecipanti all’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Cinema, mettendoli al centro di un’esperienza concreta di cinema e creando un dialogo tra una regista affermata e una nuova generazione di cineasti. Un modello di formazione basato sul “fare” che ha offerto ai corsisti la possibilità di lavorare direttamente alla realizzazione di un film e di confrontarsi con tutte le fasi della produzione. Un’esperienza che negli anni ha visto alternarsi grandi registi – oltre a Marco Bellocchio si sono alternati alla guida della Bottega autori come Sergio Rubini, Giorgio Diritti, Leonardo Di Costanzo, Gianni Amelio, i Manetti Bros., Daniele Ciprì, Stefano Rulli… -, ha formato centinaia di giovani e ha dato vita a numerosi progetti presentati nei principali festival europei, da Cannes a Venezia, da Locarno ad Alice nella Città. In questo percorso, Il Ritorno rappresenta una nuova occasione di incontro tra formazione e pratica cinematografica, nel segno dell’idea che da sempre anima Fare Cinema: imparare il cinema facendolo.

«Abbiamo da poco presentato con la direttrice Paola Pedrazzini a XNL L’ascolto di Giorgio Diritti, nato nell’ambito del progetto Bottega XNL-Fare Cinema che avevamo accompagnato lo scorso anno a Roma proprio ad Alice nella Città e siamo oggi particolarmente orgogliosi che, per il secondo anno consecutivo, un cortometraggio di Fare Cinema trovi spazio in questa manifestazione dedicata al cinema per le nuove generazioni. – commenta il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli – Il ritorno, opera di un’autrice autorevole e sensibile come Francesca Comencini testimonia la qualità e il valore di questa esperienza capace di far crescere nuovi talenti. Con XNL la Fondazione di Piacenza e Vigevano intende sostenere proprio questo incontro tra formazione e pratica artistica, tra la trasmissione dei saperi e la libertà di sperimentare, contribuendo a creare opportunità concrete per le future generazioni di professionisti del cinema».