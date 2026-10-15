Zandonella “Perchè all’Istituto Comprensivo 1 non viene svolta l’ora di religione?”

“È proprio questo – afferma Zandonella – il punto più incomprensibile: non si capisce perché dall’inizio della scuola l’ora di religione non venga svolta, in quanto non mancherebbe l’insegnante di religione cattolica, ma semmai quello per le attività alternative. È legittimo scegliere di non avvalersi dell’ora di religione, ma non è accettabile che per questo debba rimetterci chi invece ha scelto liberamente di avvalersene. Chi ha scelto di frequentarla ha il diritto di vederla garantita dal primo giorno di scuola. Se manca il docente per le attività alternative, si organizzi quel servizio tempestivamente, non perché costretti dopo le lamentele delle famiglie. Non si può bloccare un diritto previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli altri: sarebbe bene conoscere pubblicamente le reali motivazioni che hanno portato a questa scelta”.