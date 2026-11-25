In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, gli studenti e le studentesse della classe 1AC del Liceo “Gioia” di Piacenza, coordinata dalle professoresse Maria Roda e Francesca Valla, hanno realizzato e allestito nell’atrio del Liceo un’installazione artistica di sensibilizzazione. L’opera si sviluppa attorno a una struttura metallica chiusa che richiama simbolicamente una gabbia : su un lato i drappi bianchi recano segni, impronte rossi e riflessioni sul silenzio e sulla memoria delle vittime; sugli altri lati compaiono frasi emblematiche del controllo quotidiano e digitale (“Fammi leggere le chat!”, “Perché non vedo la tua posizione!?”, “Non puoi uscire”) accanto a figure femminili sospese, a rappresentare i vincoli invisibili e le prime forme di prevaricazione.

La classe ha riflettuto sulla gravità dei femminicidi e delle violenze che ormai molto spesso le donne subiscono, realizzando fotografie e disegni inerenti a questa giornata. Ci sono ferite che si vedono e altre che restano nascoste per anni dietro un “va tutto bene”. La violenza sulle donne non è un problema privato, è qualcosa che tocca tutti da vicino e davanti a cui non possiamo fare finta di niente. L’amore vero non limita, non spaventa e non toglie mai il respiro. Spesso pensiamo che la violenza sia solo quella che fa rumore, quella che vediamo da un graffio, da una botta, quella che finisce sui giornali…In realtà inizia molto prima: nelle parole che ti fanno sentire sbagliata, nel controllo costante, nella gelosia scambiata per amore. Dire basta non è mai facile, ma nessuno/a dovrebbe mai avere paura di essere sé stesso/a o di dire di no. Le donne devono essere libere di vivere senza doversi giustificare per come si vestono, per dove vanno o per le scelte che fanno. “La libertà di una donna non si negozia, si rispetta ogni giorno”