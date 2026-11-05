Open Day all’istituto Sant’Eufemia: il 14 incontri con le famiglie

In attesa delle indicazioni ministeriali per l’iscrizione a tutti gli ordini di scuola per il prossimo anno scolastico, l’Istituto S. Eufemia offre alle famiglie impegnate in questa importante scelta la possibilità di conoscere la propria offerta formativa.

Continuità educativa e supporto per le famiglie: un vero a proprio polo per l’infanzia da 1 a 11 anni.

L’istituto Sant’Eufemia offre a Piacenza, in centro storico e all’interno della stessa struttura, una scuola primaria paritaria cattolica associata Fidae, una scuola dell’infanzia paritaria cattolica associata Fism ed un nido d’infanzia convenzionato con il Comune di Piacenza. Si tratta di un vero e proprio polo per l’infanzia in cui bambini da 1 a 11 anni vengono guidati lungo un percorso educativo e formativo coerente e ricco di stimoli.

Le figure educative, gli insegnanti, in un’ottica di comunicazione circolare, garantiscono alle famiglie un ambiente sicuro e accogliente a cui affidare la crescita dei propri figli fino alle soglie della preadolescenza. L’istituto S. Eufemia rappresenta anche un supporto concreto a favore delle famiglie del territorio, in virtù dei servizi che integrano i diversi ordini di scuola: prolungamenti orari, assistenza ai compiti, laboratori extrascolastici, centro estivo in lingua inglese, cucina interna, …. offerti secondo principi di cura, accoglienza, inclusione e rispetto delle identità di ciascuno.

L’offerta formativa dell’istituto nasce dall’esperienza di una lunga tradizione costantemente aperta all’innovazione pedagogica, in un’ottica di ricerca continua, declinata in un lavoro collegiale efficace e costruttivo, aperto anche alla collaborazione di esperti, tale da consentire ad ogni bambino un percorso educativo e formativo completo.

Le figure educative

La stabilità delle figure di coordinamento, che lasciano grande spazio al confronto e allo scambio personale e professionale, consente di mettere al servizio del buon funzionamento dell’Istituto le diverse competenze dei docenti e degli educatori in un clima sereno e positivo. Al centro dell’azione educativa c’è l’idea di un percorso che prepari i bambini ad esplorare la realtà con spirito critico e ad affrontare eventuali difficoltà. Gli insegnanti, oltre a trasmettere conoscenze, si impegnano a formare competenze e abilità attraverso l’uso di metodologie di didattica attiva che, partendo dalle domande e dagli interessi dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili d’apprendimento individuali, consentono di apprendere da protagonisti del proprio percorso educativo. La riflessione sui temi ecologici e della sostenibilità ambientale ha indirizzato i modelli educativi dell’istituto, soprattutto in ambito 0-6, verso l’outdoor education che garantisce complementarietà tra gli spazi interni e quelli esterni (giardino, cortile, parchi adiacenti) per offrire esperienze in ambienti naturali e ricchi di spunti formativi. Fondamentale l’ascolto costante e reciproco tra docenti e alunni e tra docenti e famiglie, nell’ottica di un’istruzione che non sia mera trasmissione di nozioni e contenuti, ma fornisca agli alunni gli strumenti per interiorizzarli, interpretarli criticamente e per raggiungere i traguardi di competenza necessari alla prosecuzione del loro percorso di crescita.

L’insegnamento della lingua inglese

Un’attenzione privilegiata è da tempo riservata all’apprendimento precoce dell’inglese, risorsa fondamentale per il futuro dei bambini. L’offerta formativa, unica a Piacenza per metodo, esperienza e proposte, è condotta esclusivamente da docenti madrelingua con una lunga esperienza nell’insegnamento ai minori. Dal nido alla scuola primaria viene offerto un percorso mirato che prevede laboratori per i più piccoli, docenze in orario curricolare, utilizzo della metodologia CLIL, corsi pomeridiani e Summer Camp.

La collocazione e le risorse dell’Istituto

La scuola è situata nel centro della nostra città, in via San Marco n. 37. Ciò consente di fruire facilmente delle offerte di teatri, musei e biblioteche. Tutte le famiglie possono usufruire di pass ZTL gratuiti per raggiungere agevolmente gli ingressi. L’ampia e accogliente struttura ha spazi curati e studiati per le diverse necessità educative. Le dotazioni tecnologiche sono in continuo aggiornamento (laboratorio di informatica, internet nelle classi, LIM e Digital board). L’Istituto dispone di una cucina interna per la preparazione dei pasti.