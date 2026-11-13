Ventuno cantine dei Colli Piacentini protagoniste alla Fiera dei Vini

Saranno 21 le aziende dei Colli Piacentini protagoniste alla Fiera dei Vini, Piacenza EXPO dal 14 al 16 novembre grazie allo spazio collettivo presentato dalla Strada dei Colli Piacentini dove i produttori saranno i narratori delle storie del territorio, in collaborazione con l’Associazione Sette Colli di Ziano. Tre giorni per conoscere da vicino la produzione vitivinicola dei Colli Piacentini, incontrare i produttori e scoprire la ricchezza di un territorio che ha tanto da raccontare, sorso dopo sorso. Le coordinate sono l’area M e l’area H del padiglione. Tutte le info e la mappa al link: stradadeicollipiacentini.it/evento/fiera-vini-2026 .

Oltre alla presenza diretta delle 21 aziende, sono in programma anche dei momenti di approfondimento a partire da sabato 14 novembre, alle ore 18 nel Teatro del Vino, con Aperiwine: l’aperitivo piacentino, a cura di Giustè Foodtruck e Giulia Golino. Il gusto dell’aperitivo piacentino con i prodotti tipici, le eccellenze gastronomiche DOP e le proposte creative di Giulia e Stefania abbinati ai vini della Strada dei Colli Piacentini. Domenica 15 novembre, ore 12, appuntamento con la masterclass “Che Malvasia! Il Talk sull’oro giallo dei Colli Piacentini”. I Colli Piacentini sono il territorio di elezione della Malvasia di Candia Aromatica, una delle 19 Malvasie coltivate in Italia. Al centro del racconto le terre, i nobili aromi e l’evoluzione di questa fantastica varietà dotata di un corredo aromatico ricco e complesso che conferisce grande qualità, poliedricità e biodiversità a questo vino. In degustazione 6 Malvasie ferme di 6 cantine provenienti da terre con diverse caratteristiche geologiche e morfologiche dei suoli che conferiscono identità e specificità a ciascun vino. Condurranno l’incontro Lara Loreti, giornalista de La Stampa, Giorgio Lambri, giornalista Editoriale Libertà e Stefano Pizzamiglio, presidente della Strada dei Colli Piacentini. Sempre domenica, alle ore 14, nello spazio Teatro del Vino, “A ciascuno il suo tortello con la coda”, uno Show Cooking a cura di PAT (Pastai di Antica Tradizione), Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina. L’arte della preparazione del tortello con la coda: pasta sottilissima, ripieno morbido e delicato, gusto avvolgente. Valentina e Massimo prepareranno questo primo piatto tradizionale piacentino che richiede manualità nella chiusura e abilità nella stesura della pasta.