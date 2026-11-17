Un risultato atteso da tempo, nato dal basso e reso possibile dalla collaborazione tra cittadini e istituzioni. Nella giornata di sabato 14 novembre è stata ufficialmente inaugurata la “Casetta dei Lupetti” all’interno del parco giochi di Gerbido.



Il progetto porta la firma dell’associazione Noi di Gerbido Mortizza e Bosco dei Santi Odv ed è partito direttamente dall’iniziativa degli abitanti della frazione. La nuova struttura nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento intergenerazionale, pensato per diventare un luogo di incontro e condivisione per bambini, ragazzi e anziani del quartiere.

L’apertura della casetta rappresenta una nuova tappa significativa nel percorso di valorizzazione del territorio avviato dal sodalizio, che già nel 2021 aveva raggiunto un importante traguardo con l’inaugurazione della biblioteca locale. La vicenda testimonia come il dialogo concreto e costruttivo tra chi si impegna quotidianamente per la propria comunità e l’amministrazione comunale possa tradursi in servizi reali per la cittadinanza.