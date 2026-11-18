Calvisano – Piacenza rugby 27 – 24 Si può essere orgogliosi e felici quando si perde una partita? In questa domenica di metà novembre a Calvisano si respira un rugby importante, si viene a giocare in una realtà fatta di strutture imponenti e di alto livello. Una società memore di un recente passato di fasti sportivi, che hanno dato lustro a tutto un paese. Che ancora oggi ricambia la società con affetto e con una partecipazione tanto numerosa, quanto calda e competente. Era da tempo che non mi era data la possibilità di poter ascoltare il rumore dei passi nella rincorsa dei calciatori, prima di colpire la palla per piazzare, tanto era il silenzio del pubblico. Le due squadre hanno onorato nel migliore dei modi il tempo che gli appassionati hanno dedicato loro. Piacenza neopromossa nel girone meritocratico, si trova di fronte ad una delle più accreditate pretendenti al passaggio in élite, una squadra molto ben organizzata, che può contare su competenze rugbistiche notevoli ed una preparazione di altissimo livello. Una vera e propria corazzata, che andiamo ad affrontare con una squadra che più piacentina e giovane non si potrebbe. Fuori per infortunio quelli che avrebbero dovuto essere i punti di riferimento della linea arretrata biancorossa (Cornelli e Biffi), i loro sostituti hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo per non far rimpiangere i loro compagni di squadra forzatamente assenti. Ogni goccia di impegno e talento è stata messa sul terreno di gioco dal primo all’ultimo minuto, anche quando le forze andavano ad esaurirsi. Una sconfitta con questo punteggio non avrebbe sicuramente fatto arricciare il naso prima della partita, ma ci vede uscire dal campo con la certezza che abbiamo lasciato sul terreno di gioco 3 punti (ancora una volta), che avrebbero dovuto e potuto essere nostri. Quando all’80° il risultato dice 21-24 con la palla in tuo possesso, non puoi pensare di non portare a casa la partita, ma il finale dice 27 – 24. E non si sarebbe rubato nulla. Mancano solo e ovviamente un po’ di esperienza e di cinismo da utilizzare nei momenti importanti della gara, per portare le situazioni a nostro favore.

I nostri ragazzi hanno il coraggio di un branco di leoni e nel pieno rispetto dell’avversario, non si sentono mai inferiori a nessuno. Gli impatti fisici, soprattutto nel secondo tempo dominato dai biancorossi, sono sempre stati a nostro favore. Gli avanti hanno messo in sofferenza i loro diretti antagonisti, sia nel gioco chiuso, che in quello aperto. Sia come fisicità, che come tattica, i biancorossi sono stati superiori. Margini di miglioramento infiniti sono di fronte alla squadra, bisogna assolutamente crescere di parecchio nella lettura delle decisioni arbitrali per essere in grado di adattarsi ad esse ed evitare una quantità di falli davvero troppo elevata. Ognuno di questi ti fa perdere almeno 30 metri di campo ed il possesso della palla, quando non ti costa direttamente dei punti. Ma qui si entra appunto nella sfera della maturità sportiva, nella capacità di operare le scelte giuste nel momento giusto. Quelle che ti fanno vincere le partite, che riescono a rallentare il ritmo quando serve rifiatare, che ti fanno mantenere il pallone senza rischiare di perderlo. I biancorossi sono dominanti fino a quando riescono a dare un ritmo altissimo alla partita. Non appena l’intensità cala, gli schemi di gioco perdono efficacia e l’insieme scricchiola. Il Piacenza è una squadra che sta crescendo di domenica in domenica, che riesce sempre di più a seguire il piano di gioco che l’allenatore programma durante gli allenamenti della settimana. E ci troviamo dei campioni fatti in casa, biancorossi fino al midollo, come Davide Ravilli, mediano di mischia che ha compiuto 18 anni da pochi giorni. Vederlo giocare è un vero piacere per gli occhi, veloce e sgusciante al massimo livello, cinico e spietato quando si prende la responsabilità di concludere l’azione. Nessun avversario lo mette in soggezione, nessun “bestione” gli crea timore. Coraggioso e determinato, placca come se non ci fosse un domani qualsiasi giocatore si trovi di fronte. E’ il perno di tutta la squadra, insieme a S. Matteo Cornelli sono i riferimenti dell’intera struttura di gioco. Impossibile non menzionare l’infinito Lekic che tutte le domeniche porta avanti una quantità di palloni esagerata, abbattendo chiunque sia di fronte a lui. Il suo “dritto per dritto”, continua ad impressionare per potenza e aggressività, anche quando il suo fisico assorbe colpi che avrebbero devastato chiunque. Abbiamo in abbondanza di che essere fieri ed orgogliosi di questi ragazzi, sui quali poter contare sempre. Non guardiamo quelli costretti a stare fuori, diamo valore ancora più alto a quelli che giocano e si vanno a sporcare le mani ogni settimana. Quando gli infortunati potranno rientrare troveranno il modo di inserirsi al meglio in una formazione vincente e fiera. Questa squadra merita di essere amata ogni settimana di più. Non siamo secondi a nessuno, ce la giochiamo alla pari con tutti. Questo era l’auspicio prima dell’inizio della stagione. La risposta alla domanda iniziale è, assolutamente si!!! Noi siamo orgogliosi e felici di avere questa squadra, questo staff, questa storia e questa società a rappresentarci. Il 29 novembre al Beltrametti alle 14.30 arriva Livorno. E’ ora di tornare a vincere. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, vi aspettiamo numerosi.

… e sempre, forza piacenza rugby!!!

Paolo Fernandi