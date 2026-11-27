A Castello la minoranza chiede il divieto di nuovi data center “Stop al consumo di suolo”
Mozione del gruppo di minoranza “Il nuovo PUG deve assumere una direzione netta: riuso, rigenerazione, riqualificazione e riutilizzo delle urbanizzazioni esistenti”
Stop al consumo di suolo. Lo chiede a Castel San Giovanni il gruppo consiliare di minoranza “Piacere Castello”, che attraverso una mozione sostiene “l’inserimento nel Piano Urbanistico Generale del divieto di nuovi data center autonomi e dedicati, per permettere solo i normali server e gli impianti informatici accessori e proporzionati alle attività già legittimamente insediate”.
“Castel San Giovanni – affermano – ha già sostenuto una trasformazione territoriale e logistica di dimensioni eccezionali: il polo logistico si estende per circa 200 ettari, oltre 2 milioni di metri quadrati, e tutti conoscono le criticità generate in termini di traffico pesante, consumo e impermeabilizzazione del suolo, pressione sulle infrastrutture, ambiente, abitazioni e qualità urbana. Un terzo del nostro territorio è coperto da capannoni, per ogni cittadino il territorio propone 29 mq di spazi pubblici e 150 mq di logistica. In questo contesto, è necessario fermare ogni ulteriore espansione non indispensabile. La Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 stabilisce l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e impone di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, verificando le alternative prima di utilizzare nuovo suolo”.
“Purtroppo, però – prosegue la minoranza -, l’amministrazione intende proseguire sulla strada degli ultimi anni, tanto da aver previsto di “acquistare” nuovo terreno urbanizzabile da altri Comuni. È necessario respingere questa idea. Il trasferimento contabile della quota non trasferisce gli impatti: a Castel San Giovanni resterebbero comunque nuovo traffico, consumo di suolo, carichi sulle reti, fabbisogni energetici e idrici e ulteriori pressioni sulla qualità urbana. Il nuovo PUG – concludono – deve assumere una direzione netta: riuso, rigenerazione, riqualificazione e riutilizzo delle urbanizzazioni esistenti, senza nuovo consumo di suolo. Se Castel San Giovanni è così strategica, lo deve essere prima di tutto per i suoi abitanti”.
“BENE IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ORA SIA APPLICATO” – Piacere Castello interviene anche sull’approvazione del nuovo Regolamento di polizia e decoro urbano: “Un provvedimento importante – evidenziano -, arrivato dopo almeno quarant’anni di attesa e di mancato aggiornamento delle regole comunali. La proposta era stata inserita da Piacere Castello nel proprio programma elettorale. Siamo stati l’unico movimento politico ad assumere questo impegno con chiarezza davanti agli elettori. Oggi possiamo quindi rivendicare la realizzazione di un punto qualificante del nostro programma. Accogliamo positivamente la scelta dell’Amministrazione di dare seguito a una nostra proposta. Non lo facciamo per spirito di parte, ma nell’interesse concreto di Castel San Giovanni. La politica, infatti, deve saper riconoscere le idee utili anche quando provengono dalla minoranza. Questo risultato dimostra che una minoranza propositiva può incidere sulle decisioni dell’Amministrazione. Al tempo stesso, non possiamo ignorare che nell’attuale Giunta siedono assessori con responsabilità sulla sicurezza da almeno dieci anni. Il ritardo nell’approvazione del regolamento resta quindi una responsabilità politica che non può essere rimossa. Da oggi sarà fondamentale verificare che le nuove norme vengano applicate con equilibrio, efficacia e uniformità. Piacere Castello continuerà a svolgere il proprio ruolo di opposizione, proposta e controllo”. “Rivendichiamo questo risultato con chiarezza: è un punto del nostro programma oggi diventato patrimonio della città”, dichiara il portavoce di Piacere Castello.