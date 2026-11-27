I consiglieri di Piacere Castello Mariacristina Ceruti e Giuseppe Coiro

Stop al consumo di suolo. Lo chiede a Castel San Giovanni il gruppo consiliare di minoranza “Piacere Castello”, che attraverso una mozione sostiene “l’inserimento nel Piano Urbanistico Generale del divieto di nuovi data center autonomi e dedicati, per permettere solo i normali server e gli impianti informatici accessori e proporzionati alle attività già legittimamente insediate”.

“Castel San Giovanni – affermano – ha già sostenuto una trasformazione territoriale e logistica di dimensioni eccezionali: il polo logistico si estende per circa 200 ettari, oltre 2 milioni di metri quadrati, e tutti conoscono le criticità generate in termini di traffico pesante, consumo e impermeabilizzazione del suolo, pressione sulle infrastrutture, ambiente, abitazioni e qualità urbana. Un terzo del nostro territorio è coperto da capannoni, per ogni cittadino il territorio propone 29 mq di spazi pubblici e 150 mq di logistica. In questo contesto, è necessario fermare ogni ulteriore espansione non indispensabile. La Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 stabilisce l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e impone di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, verificando le alternative prima di utilizzare nuovo suolo”.

“Purtroppo, però – prosegue la minoranza -, l’amministrazione intende proseguire sulla strada degli ultimi anni, tanto da aver previsto di “acquistare” nuovo terreno urbanizzabile da altri Comuni. È necessario respingere questa idea. Il trasferimento contabile della quota non trasferisce gli impatti: a Castel San Giovanni resterebbero comunque nuovo traffico, consumo di suolo, carichi sulle reti, fabbisogni energetici e idrici e ulteriori pressioni sulla qualità urbana. Il nuovo PUG – concludono – deve assumere una direzione netta: riuso, rigenerazione, riqualificazione e riutilizzo delle urbanizzazioni esistenti, senza nuovo consumo di suolo. Se Castel San Giovanni è così strategica, lo deve essere prima di tutto per i suoi abitanti”.