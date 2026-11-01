A Cisterna trasferta insidiosa per la Gas Sales (diretta dalle 18)

Piacenza arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto davanti al pubblico del PalabancaSport contro Valsa Group Modena e con la volontà di dare continuità ai risultati e al percorso di crescita evidenziato nelle prime uscite stagionali. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione giovane, dinamica e capace di esprimere una pallavolo aggressiva, soprattutto tra le mura amiche. Quella di Cisterna è tradizionalmente una trasferta insidiosa. La squadra pontina, al debutto in campionato con Milano si è imposta per 3-0 mentre nella seconda giornata ha alzato bandiera bianca a Trento. In casa la formazione pontina ha sempre giocato partite importanti e fa dell’intensità di gioco, della qualità in battuta e della spinta del proprio pubblico alcune delle sue principali caratteristiche. Per i biancorossi, che arrivano in terra pontina a punteggio pieno in classifica con due vittorie su due incontri disputati, sarà fondamentale mantenere continuità nel cambio palla e cercare di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute dell’incontro.