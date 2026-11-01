A Cisterna trasferta insidiosa per la Gas Sales (diretta dalle 18)
Per la terza giornata di campionato i biancorossi sono impegnati a Cisterna
CISTERNA VOLLEY – GAS SALES BLUENERGY 0-0 (in campo alle 18)
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Archiviata la vittoria nel derby con Modena, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo per la terza giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Domenica 1° novembre, con fischio d’inizio alle ore 18 e diretta su VBTV, i biancorossi saranno di scena al Palasport di Cisterna per affrontare Cisterna Volley in una sfida che mette in palio punti importanti per il prosieguo della stagione.
Piacenza arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto davanti al pubblico del PalabancaSport contro Valsa Group Modena e con la volontà di dare continuità ai risultati e al percorso di crescita evidenziato nelle prime uscite stagionali. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione giovane, dinamica e capace di esprimere una pallavolo aggressiva, soprattutto tra le mura amiche. Quella di Cisterna è tradizionalmente una trasferta insidiosa. La squadra pontina, al debutto in campionato con Milano si è imposta per 3-0 mentre nella seconda giornata ha alzato bandiera bianca a Trento. In casa la formazione pontina ha sempre giocato partite importanti e fa dell’intensità di gioco, della qualità in battuta e della spinta del proprio pubblico alcune delle sue principali caratteristiche. Per i biancorossi, che arrivano in terra pontina a punteggio pieno in classifica con due vittorie su due incontri disputati, sarà fondamentale mantenere continuità nel cambio palla e cercare di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute dell’incontro.
La squadra guidata da coach Dante Boninfante ha lavorato nel corso della settimana concentrandosi sugli aspetti tecnico-tattici e sulla preparazione di una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. L’obiettivo è confermare i progressi mostrati nelle prime giornate e proseguire il cammino nelle zone alte della classifica.