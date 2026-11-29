A Civitanova Gas Sales in campo alle 17: banco di prova per i biancorossi
I biancorossi affrontano in trasferta una Cucine Lube Civitanova affamata di riscatto nella settima giornata di andata
CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-0 (in campo alle 17)
Nuovo impegno di alto profilo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che domenica 29 novembre, con fischio d’inizio alle ore 17 (diretta su DAZN e VBTV), sarà di scena all’Eurosuole Forum per affrontare Cucine Lube Civitanova nella gara valida per la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca. Una sfida dal grande fascino e dalla lunga tradizione, che mette di fronte due delle società più prestigiose del volley italiano. Per la formazione biancorossa, dopo la sfida della settimana scorsa con Perugia, si tratta di un nuovo banco di prova importante contro una squadra che, tra le mura amiche, ha sempre dimostrato grande solidità e qualità tecnica.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita e conquistare punti preziosi in una classifica che si preannuncia particolarmente equilibrata. Dall’altra parte della rete Cucine Lube Civitanova, reduce dalla battuta d’arresto infrasettimanale con Perugia, cercherà il pronto riscatto per confermare le proprie ambizioni. Nel corso degli anni, le sfide tra Piacenza e Civitanova hanno spesso regalato spettacolo, equilibrio ed emozioni, con protagonisti alcuni dei migliori interpreti della pallavolo mondiale. Anche questa volta si annuncia una gara intensa, caratterizzata da elevato contenuto tecnico e agonistico.
Dall’altra parte della rete c’è Cucine Lube Civitanova che dopo aver alzato bandiera bianca giovedì scorso con Perugia nell’anticipo della decima giornata di campionato, vuole tornare a correre davanti al pubblico amico. Dopo l’ottava finale scudetto giocata la scorsa stagione nelle ultime nove edizioni dei Play Off, la formazione marchigiana sta affrontando il 32° anno in SuperLega con diverse novità societarie: Massimo Giulianelli è entrato come Vicepresidente e l’ex centrale Marko Podrascanin è diventato Direttore Sportivo. Confermato lo staff guidato da Giampaolo Medei, in campo si punta ancora una volta sul modulo a tre schiacciatori: regia rivoluzionata con l’arrivo del bulgaro Simeon Nikolov, che ritrova il fratello Aleksandar (Top Scorer della Regular Season della scorsa stagione), affiancato dall’esperto Francesco Zoppellari; unico opposto di ruolo è l’ucraino Maksym Tonkonoh; schiacciatori: confermati Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky, con i nuovi arrivi Davide Gardini e il serbo Miran Kujundzic; liberi: confermati Fabio Balaso e Francesco Bisotto; centrali: restato Giovanni Gargiulo, affiancato dai nuovi arrivati Alberto Polo, Jackson Howe e Antonin Klimes.