CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-0 (in campo alle 17)

Nuovo impegno di alto profilo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che domenica 29 novembre, con fischio d’inizio alle ore 17 (diretta su DAZN e VBTV), sarà di scena all’Eurosuole Forum per affrontare Cucine Lube Civitanova nella gara valida per la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca. Una sfida dal grande fascino e dalla lunga tradizione, che mette di fronte due delle società più prestigiose del volley italiano. Per la formazione biancorossa, dopo la sfida della settimana scorsa con Perugia, si tratta di un nuovo banco di prova importante contro una squadra che, tra le mura amiche, ha sempre dimostrato grande solidità e qualità tecnica.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita e conquistare punti preziosi in una classifica che si preannuncia particolarmente equilibrata. Dall’altra parte della rete Cucine Lube Civitanova, reduce dalla battuta d’arresto infrasettimanale con Perugia, cercherà il pronto riscatto per confermare le proprie ambizioni. Nel corso degli anni, le sfide tra Piacenza e Civitanova hanno spesso regalato spettacolo, equilibrio ed emozioni, con protagonisti alcuni dei migliori interpreti della pallavolo mondiale. Anche questa volta si annuncia una gara intensa, caratterizzata da elevato contenuto tecnico e agonistico.