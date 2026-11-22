In Emilia Romagna il progetto fa tappa in tutte le province. A Piacenza l’evento si terrà a Cortemaggiore, grazie all’ospitalità del centro minibasket magiostrino della ASD Corte Basket. L’appuntamento provinciale organizzato dalla responsabile minibasket Claudia Cavenaghi, dai dirigenti del Corte Basket e dal Comitato Provinciale FIP è in programma sabato 28 novembre al Palazzetto di Cortemaggiore di via Maria Boni Brighenti. Le bambine (categorie Esordienti, Gazzelle, Libellule e Paperine) saranno protagoniste di questa giornata. Hanno aderito quasi tutti centri minibasket della provincia e si attendono quasi cento partecipanti. Il movimento minibasket piacentino femminile conta su 14 centri. Lo scorso anno erano 991 i bambini coinvolti (di cui circa 230 bambine), numeri che paiono confermati per l’anno sportivo in corso.