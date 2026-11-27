Segnalazione taglio vegetazione in località Dolgo in comune di Travo. Con una nota l’associazione Residenti e Utenti SS45 per la tutela della Valtrebbia segnala con una nota quanto segue:

“Sono stati effettuati lavori di eliminazione della vegetazione appena a monte dell’accesso stradale al nucleo abitato di Dolgo. Tali lavori, di notevole estensione, hanno prodotto l’eliminazione della vegetazione spontanea a valle del tracciato della SS 45. Chiediamo di conoscere la natura di questi lavori e se sono propedeutici all’inizio dei lavori dell’ammodernamento della SS 45 tratto Cernusca – Rivergaro in segno di trasparenza.