A Eataly nonne e ragazzi con le mani in pasta, col progetto YouthBank “Lasciati intortare”

A Eataly nonne e ragazzi con le mani in pasta, grazie al progetto YouthBank “Lasciati intortare” – La cucina come luogo d’incontro e di scambio tra generazioni, dove persone di età molto diverse mettono le ‘mani in pasta’, insieme, per realizzare ricette tradizionali e intessere relazioni. È questa l’idea semplice ed efficace che sta alla base dell’incontro “Torta con la nonna” – il primo di un ciclo di tre laboratori – che si è svolto sabato scorso a Eataly coinvolgendo un gruppo di nonne ospiti della Casa residenza Vittorio Emanuele e i loro apprendisti.

L’iniziativa – pensata per creare occasioni di incontro fra giovani e anziani e ideata dalla giovane Maria Vittoria Soda in collaborazione con la Confraternita dei Grass – è uno dei progetti selezionati e finanziati dalla YouthBank, il programma con cui la Fondazione di Piacenza e Vigevano sostiene le idee dei ragazzi per la loro città. In rappresentanza dei Grass era presente il vicepresidente Michele Mauro mentre la consigliera di Cda Giovanna Palladini ha partecipato al laboratorio in rappresentanza della Fondazione.

Dopo una breve introduzione storica sulla pasta frolla, a cura delle insegnanti dell’Accademia Gastronomica Maria Luigia, si è passati alla pratica con la preparazione di una crostata di prugne. Il motto del progetto è difatti “Lasciati intortare”, e sabato tutti lo hanno preso alla lettera, trascorrendo due ore conviviali in cui si è impastato, imparato e soprattutto si è chiacchierato: generazioni diverse che si mescolavano gentilmente, come gli ingredienti della frolla.