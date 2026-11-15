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A Fiera dei Vini diversamente Masterclass, degustando i territori

15 novembre 2026 | 19:36
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di Redazione

Redazione

A Fiera dei Vini diversamente Masterclass, degustando i territori

Lunedì, terza e conclusiva giornata della Fiera dei Vini a Piacenza Expo – con orario continuato dalle 10.00 alle 16.30

Confermato anche nella seconda giornata d’apertura della Fiera dei Vini, a Piacenza Expo, il trend positivo che aveva caratterizzato, ieri, la giornata inaugurale.
Il quartiere fieristico di Le Mose, infatti, è stato meta, sia in mattinata che nel pomeriggio, di numerosi visitatori e appassionati che, con l’evento organizzato da Piacenza Expo, han-no potuto attraversare idealmente l’Italia dei vini grazie alla presenza di 310 cantine, in rappresentanza delle produzioni vitivinicole di tutte le venti regioni italiane, degustando an-che vini francesi, tra cui diversi Champagne, austriaci e sloveni.

Fiera dei vini masterclass

In questa ricca e variegata geografica vinicola, i vini dei Colli Piacentini hanno ovviamente recitato un ruolo importante attraverso la presenza di una trentina di vignaioli. E proprio a uno dei vini più rappresentativi del territorio, la Malvasia aromatica di Candia – definita per l’occasione L’oro giallo dei Colli Piacentini – è stata dedicata la partecipata Masterclass, con assaggi guidati dei prodotti di sei diverse cantine, che ha dato il via alle altre degusta-zioni guidate della seconda giornate, che sono poi proseguite con incontri incentrati sui vini bianchi italiani e sui gin artigianali, ma anche sulla convivialità e sulla combinazione tra vini ed eccellenze alimentari del territorio.

Fiera dei vini masterclass

L’edizione 2026 di Fiera dei Vini di Piacenza Expo beneficia dei patrocini di Associazione Italiana Sommelier, Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori, Assoenologi, Organizzatori Nazionale Assaggiatori di Vino, Associazione Città del Vino e, per la pri-ma volta, dell’Associazione Svizzera dei Sommelier Professionali.
Lunedì, terza e conclusiva giornata della Fiera dei Vini a Piacenza Expo – con orario continuato dalle 10.00 alle 16.30 – aperta a tutto il pubblico ma anche ma anche ad enoteche e operatori del mondo della ristorazione.

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