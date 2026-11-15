A Fiera dei Vini diversamente Masterclass, degustando i territori

Confermato anche nella seconda giornata d’apertura della Fiera dei Vini, a Piacenza Expo, il trend positivo che aveva caratterizzato, ieri, la giornata inaugurale.

Il quartiere fieristico di Le Mose, infatti, è stato meta, sia in mattinata che nel pomeriggio, di numerosi visitatori e appassionati che, con l’evento organizzato da Piacenza Expo, han-no potuto attraversare idealmente l’Italia dei vini grazie alla presenza di 310 cantine, in rappresentanza delle produzioni vitivinicole di tutte le venti regioni italiane, degustando an-che vini francesi, tra cui diversi Champagne, austriaci e sloveni.

In questa ricca e variegata geografica vinicola, i vini dei Colli Piacentini hanno ovviamente recitato un ruolo importante attraverso la presenza di una trentina di vignaioli. E proprio a uno dei vini più rappresentativi del territorio, la Malvasia aromatica di Candia – definita per l’occasione L’oro giallo dei Colli Piacentini – è stata dedicata la partecipata Masterclass, con assaggi guidati dei prodotti di sei diverse cantine, che ha dato il via alle altre degusta-zioni guidate della seconda giornate, che sono poi proseguite con incontri incentrati sui vini bianchi italiani e sui gin artigianali, ma anche sulla convivialità e sulla combinazione tra vini ed eccellenze alimentari del territorio.

L’edizione 2026 di Fiera dei Vini di Piacenza Expo beneficia dei patrocini di Associazione Italiana Sommelier, Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori, Assoenologi, Organizzatori Nazionale Assaggiatori di Vino, Associazione Città del Vino e, per la pri-ma volta, dell’Associazione Svizzera dei Sommelier Professionali.

Lunedì, terza e conclusiva giornata della Fiera dei Vini a Piacenza Expo – con orario continuato dalle 10.00 alle 16.30 – aperta a tutto il pubblico ma anche ma anche ad enoteche e operatori del mondo della ristorazione.