La celebrazione del Ringraziamento a Santa Maria di Bobbio

Domenica 22 novembre Fiorenzuola d’Arda diventerà la capitale dell’agricoltura piacentina per la 76esima edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, lo storico appuntamento promosso da Coldiretti Piacenza e istituito nel 1951. Una ricorrenza profondamente radicata nella tradizione rurale che continua ad assumere un valore ampio: un momento di gratitudine per i raccolti dell’annata e un’occasione per riunirsi e riaffermare il ruolo centrale delle imprese agricole e zootecniche nello sviluppo economico, ambientale e sociale dell’intera comunità.

«La Giornata del Ringraziamento ci ricorda che dietro ogni prodotto che portiamo in tavola ci sono il lavoro quotidiano, i sacrifici e la competenza degli agricoltori e degli allevatori», sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli. «In una fase segnata da forti criticità, tra rincari dei costi energetici e delle materie prime, instabilità climatica, tutela del reddito e difesa delle aree interne, questa ricorrenza diventa un momento necessario di riflessione. Ma deve essere soprattutto l’occasione per guardare al valore straordinario che il settore primario esprime: l’agricoltura produce cibo sano e di qualità, alimenta filiere d’eccellenza riconosciute ovunque, presidia la montagna e le zone più fragili contrastando il dissesto idrogeologico e custodisce il paesaggio e le nostre tradizioni».

Un messaggio che riprende lo spirito della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che invita non solo il mondo rurale ma tutta la collettività a riconoscere il valore del lavoro della terra e la comune destinazione dei suoi beni, promuovendo solidarietà e responsabilità condivisa verso un comparto essenziale per la vita del Paese.