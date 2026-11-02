A I Mercoledì della Medicina si parla di disagio giovanile con Alberto Pellai

Giunge al terzo appuntamento la nuova edizione de “I Mercoledì della Medicina”, iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Daniele Novara: in tutto cinque incontri con l’obiettivo di analizzare il malessere giovanile promuovendo una responsabilità educativa condivisa.

Mercoledì 4 novembre, alle ore 18, sarà ospite all’Auditorium della Fondazione (via Sant’Eufemia 12) Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, in un incontro dal titolo “Il disagio giovanile come problema sanitario della comunità”. In dialogo con il giornalista Filippo Mulazzi, Pellai – apprezzato divulgatore scientifico e autore di numerosi libri rivolti a genitori, insegnanti e ragazzi – affronterà il tema del malessere dei giovani in una prospettiva sanitaria e sociale integrata, per promuovere il lavoro di rete tra sanità, scuola, famiglia e società. Un disagio che si manifesta in forme in forme sempre più precoci, complesse e talvolta gravi, come ansia, depressione, autolesionismo, disturbi del comportamento, abuso di sostanze e violenza: tematiche che saranno approfondite nel corso dell’incontro, con un focus sul ruolo della prevenzione, dei medici, dei pediatri e dei servizi territoriali.

La rassegna gode del patrocinio di Provincia e Comune di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Regione Emilia Romagna, dell’Ausl di Piacenza e dell’Associazione Genitori per Piacenza.

Questi i successivi appuntamenti:

18 NOVEMBRE, ore 21

LE REGOLE PER EDUCARE LA LIBERTA’

Gherardo Colombo – Ex magistrato, giurista, saggista e scrittore

Elena Passerini – Filosofa, formatrice del Centro PsicoPedagogico

Moderatore Carlandrea Triscornia – Direttore di Piacenzaonline

Comprendere l’impatto del contesto sociale sul benessere emotivo e comportamentale, riflettere sui modelli culturali proposti ai giovani, riaffermare

il valore delle regole, dei limiti e della responsabilità personale, riconoscere il ruolo educativo della sanzione nei comportamenti illeciti e violenti.

Focus

• Erosione del concetto di responsabilità personale

• Individualismo, prestazione e fragilità narcisistica

• Il rapporto tra giovani, regole e responsabilità

• Normalizzazione della trasgressione

• Il ruolo dei social network e della cultura digitale

9 DICEMBRE, ORE 21

LO SPORT OLTRE L’AGONISMO

Damiano Tommasi – Sindaco di Verona, già calciatore professionista

Lucia Castelli – Psicopedagogista, insegnante, formatrice

Moderatore Gian Luca Rocco – Direttore di Libertà

Valorizzare lo sport come strumento di sviluppo emotivo e relazionale, promuovere modelli sportivi orientati alla crescita e non solo alla performance, rafforzare la collaborazione tra famiglie, società sportive e scuola.