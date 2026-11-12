A Piacenza Expo la Fiera dei Vini: oltre 300 produttori da tutta Italia

Sta per alzarsi il sipario sulla 4ª edizione della Fiera dei Vini, in programma a Piacenza Expo da sabato 14 a lunedì 16 novembre. Una fiera-mercato in continua crescita, animata per questa edizione da 310 cantine (+10% rispetto al 2025) che proporrà etichette non solo di tutte le regioni italiane, ma anche da oltre confine grazie alla presenza di vignaioli francesi, sloveni e austriaci. E quest’anno, per la prima volta, sarà allestita anche un’area riservata allo Champagne con la presenza di otto produttori di Vignerons Indépendants de Champagne.

L’edizione 2026 di Fiera dei Vini è stata presentata in una conferenza stampa, dal Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, dalla Vicepresidente, Elisabetta Montesissa, dal responsabile organizzativo della manifestazione Gregorio Amoretti, e dal Dirigente scolastico dell’Istituto Agrario Alberghiero “Raineri-Marcora”, Alberto Mariani. “Il nostro Consiglio di Amministrazione – ha precisato Villa – ha posto tra i propri obiettivi anche quello di organizzare eventi in grado di contribuire alla crescite delle imprese e di generare valore per il nostro territorio. La Fiera dei Vini va proprio in questa direzione grazie all’ottimo lavoro della nostra struttura operativa, che la sta facendo crescere, nei numeri e nei contenuti, anche attraverso la collaborazione con diversi attori del territorio”. “In un momento difficile per il mondo del vino – ha aggiunto la Vicepresidente Montesissa – questa fiera rappresenta il contributo di Piacenza Expo per riportare il territorio piacentino al centro del panorama vitivinicolo italiano, così come lo è stato lungamente in passato. Da vignaiola, concepisco questo evento non come una fiera ma come un vero e proprio vigneto, in cui sia gli espositori che i visitatori possono approfondire la conoscenza del mondo del vino in tutti i suoi aspetti”.

La Fiera dei Vini sarà animata da un ricco programma di masterclass e da diversi eventi collaterali tra cui un Concorso fotografico nazionale dedicato al mondo del vino, una Carta dei ristoranti selezionati in tutta Italia, cene con i produttori e incontri editoriali. “Eventi – ha evidenziato Amoretti – ideati e organizzati per creare un ponte di collegamento tra la fiera e la città, ma anche per offrire ai visitatori opportunità di conoscenza del nostro territorio. Tra le novità di questa edizione anche l’Osteria piacentina, uno spazio gastronomico nato dalla collaborazione tra Piacenza Expo e il Consorzio di tutela salumi DOP piacentini, Piacenza Food&Wine Week, con un calendario di iniziative diffuse in città, e Stappiamo qualcosa? Diversamente Masterclass, il nuovo format di degustazioni guidate con nove appuntamenti dedicati a vini, Champagne e gin artigianali, che possono essere prenotate direttamente on line sul sito di Fiera dei Vini”.

Tra gli eventi in programma segnaliamo venerdì 13 novembre alle 18.00 all’Auditorium S. Ilario di Via Garibaldi, la presentazione del libro George Cogny. Storia di uno chef, con l’autrice Martina Picca e i viticoltori Davide Valla e Stefano Pizzamiglio, mentre domenica 15 novembre alle 20.30, al Ristorante da Romano a Cadeo, si terrà una cena con produttori, realizzata in collaborazione con Promis Group Gruparel e Fisar Piacenza. Tra le collaborazioni consolidate quella tra Piacenza Expo e l’Istituto Agrario Alberghiero “Raineri-Marcora, “una costruttiva occasione di crescita e di confronto per i nostri studenti – ha sottolineato il prof. Mariani – ma anche il contributo del nostro istituto scolastico al lavoro logistico e organizzativo di un’importante realtà del territorio come Piacenza Expo”. La Fiera dei vini si concluderà lunedì 16 novembre con la tradizionale giornata dedicata agli operatori del mondo delle enoteche e della ristorazione.