A Piacenza sboccia il Cafè Fleur: atmosfera parigina tra fiori e dolci tentazioni

Tavolini in marmo da bistrot parigino, il tocco vintage dato da tazzine e teiere che sembrano uscite dalla credenza della nonna: un’atmosfera calda e rilassata, impreziosita dai colori di bouquet di fiori freschi. E’ quella che si respira al Cafè Fleur di via Felice Frasi a Piacenza, la nuova ‘casa’ del giovane floral designer Andrea Valizia.

Dopo le esperienze in giro per tutto il mondo, passando per gli allestimenti floreali della Scala e del festival di Sanremo , Andrea ha deciso di mettere radici nel centro della città, unendo due sue grandi passioni. “Mi sono sempre detto che avrei continuato a fare il freelance fino ai trent’anni – racconta -, per poi cercare una mia tranquillità. Casualmente, dopo essermi trasferito a Piacenza mi sono imbattuto in questa attività in vendita e da lì è nata l’idea di aprire non un bar classico, ma un caffè floreale. In questa avventura mi ha aiutato e mi sta aiutando mia madre Anna: senza di lei non ci sarei riuscito”.

Il Cafè Fleur ha aperto le porte da un anno: accanto a caffè, cioccolate, tartellette alla frutta e torte tradizionali, ‘da credenza’, come dice Andrea, viene proposto anche un brunch domenicale. Insomma, è la pausa ideale tra lo shopping o per una merenda con gli amici o i propri figli. “La risposta che abbiamo ricevuto è stata inaspettata: in un primo momento avevamo pensato di tener chiuso alla domenica, poi su richiesta dei nostri stessi clienti abbiamo deciso di tenere aperti un giorno in più, per le colazioni e, appunto, il brunch con un menù che cerchiamo di cambiare tutte le settimane”. E poi, chi vuole, può acquistare i fiori, con bouquet preparati da Andrea su prenotazione, così come le piante da interno e da esterno, in esposizione sia all’ingresso del locale che al suo interno.

“Una proposta come questa, per Piacenza, è forse un po’ una novità, a parte forse un precedente di diversi anni fa – racconta Andrea -, io ho preso spunto da altri locali simili che ho visto in giro per l’Italia e per il mondo: il Cafè Fleur non è una semplice degustazione, volevo che fosse più simile a un salotto di casa, dove le amiche possono ritrovarsi a bere un té e le famiglie fare merenda con i bambini”.

L’idea di casa arriva dalle scelte accurate fatte nell’arredamento e le porcellane di servizio: alle pareti ci sono specchi con le cornici dorate, i piatti e le tazzine per il servizio sono vintage, acquistati nei mercatini, e anche i piccoli lampadari hanno un’atmosfera retrò.