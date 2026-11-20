L’appuntamento si svolgerà presso la sede di OMI Academy, all’Oratorio della Parrocchia San Pietro di Pontenure, in via Re Amato 3, e vedrà protagonisti gli Ospiti delle due residenze e bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni. Generazioni lontane per età, ma vicine nella possibilità di contribuire insieme a un messaggio importante: promuovere una cultura del rispetto, della libertà e delle relazioni sane, contrastando ogni forma di violenza sulle donne. Il pomeriggio prenderà il via alle 15.30 con l’arrivo dei partecipanti. Dalle 15.40 sono previste attività condivise, pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e anziani nella costruzione di un messaggio forte e univoco. Il momento centrale sarà alle 17.30, quando i partecipanti si ritroveranno per un incontro e un confronto durante il quale bambini e anziani potranno presentare e condividere quanto realizzato. La giornata proseguirà all’insegna della condivisione anche attraverso lo sport. Alle 20.30 è infatti in programma una partita amichevole di calcio tra OMI Academy e La Villa FC, squadra amatoriale nata nel 2026 con il supporto del Gruppo La Villa e attualmente impegnata nel campionato CAI Soccer Piacenza Silver League 2026/2027. La sua nascita rappresenta un’ulteriore iniziativa del Gruppo a sostegno delle attività giovanili e delle occasioni di aggregazione sul territorio.