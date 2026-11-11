A Travo l’amministrazione incontra i cittadini: al via tour nelle frazioni

L’amministrazione comunale di Travo, dopo aver pubblicato la scorsa estate un questionario di gradimento per raccogliere opinioni e suggerimenti dai cittadini, inizia ora un giro di incontri nelle frazioni. “Per noi – afferma il gruppo di maggioranza – è di primaria importanza l’ascolto dei bisogni e dei suggerimenti dei residenti e dei fruitori del territorio travese: abbiamo quindi deciso di ampliare ulteriormente i canali attraverso i quali offrire loro la possibilità di portare idee e suggerimenti”. Nei mesi estivi è stato divulgato un questionario per raccogliere la valutazione sui vari servizi offerti dal Comune e, soprattutto, consigli e osservazioni. Una volta analizzati i dati raccolti, si è deciso di iniziare un giro di incontri nelle frazioni più decentrate del Comune, “per agevolare un incontro diretto con gli abitanti e offrire loro un’ulteriore occasione di partecipazione alla gestione della cosa pubblica”.