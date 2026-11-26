Grande partecipazione all’Open Day che ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova sede di MusicaFacendo a Trevozzo, in Alta Val Tidone. Dopo la presentazione da parte del direttore della scuola, Davide Ridella, il Sindaco Franco Albertini, presente insieme al Vice Sindaco Andrea Aradelli e altri amministratori, ha voluto evidenziare nel suo intervento di saluto “l’importanza di superare la convinzione secondo cui vivere in un territorio collinare e montano comporti necessariamente minori opportunità rispetto ai centri urbani. Compito di un’Amministrazione comunale è anche quello di creare le condizioni affinché tutti i cittadini possano usufruire di servizi e occasioni di crescita, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. In quest’ottica, l’apertura della nuova sede di MusicaFacendo rappresenta un importante valore aggiunto per l’intera comunità”.

Nel corso della giornata, che ha richiamato numerose famiglie e bambini, i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere gli spazi e sperimentare direttamente le diverse attività proposte: dal pianoforte alla fisarmonica, dal canto alla console per DJ, passando per la musica pop e l’hip hop, con percorsi rivolti a bambini a partire dai tre anni, ragazzi e adulti. La scuola propone un’offerta formativa strutturata e qualificata, grazie anche alla collaborazione con Trinity College London, ente internazionale di certificazione musicale. Gli studenti potranno intraprendere percorsi di studio progressivi e prepararsi al conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale. Il direttore Davide Ridella ha evidenziato come “alla base del progetto vi sia la volontà di investire soprattutto sulle nuove generazioni, offrendo ai bambini e ai ragazzi non soltanto la possibilità di imparare a suonare uno strumento, ma anche occasioni di crescita personale, creatività e socializzazione. In una quotidianità sempre più caratterizzata dall’utilizzo di dispositivi elettronici, la musica può rappresentare un’importante occasione per riscoprire il valore dell’ascolto, dell’espressione artistica e della condivisione”.