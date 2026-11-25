La scelta della scuola superiore è un passaggio importante, che si intreccia con una fase delicata di crescita e cambiamento. Accompagnare i figli significa aiutarli a conoscersi, sostenerli nelle loro scelte e imparare, giorno dopo giorno, a trovare il giusto equilibrio tra guida, fiducia e autonomia, senza scegliere al loro posto.

Su questo tema si terrà venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17 e 30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza (Sala Piana), il seminario “Accompagnare i figli nel percorso di crescita”. Interverrà il prof. Pierpaolo Triani, ordinario di Pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’incontro è l’evento conclusivo del PMI DAY 2026. Vi parteciperanno la presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza, Elisa Tatano, e i vertici della Piccola Industria nazionale.