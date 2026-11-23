La sede Cai alla Cavallerizza di Piacenza ospiterà, il 26 novembre, un nuovo incontro dedicato all’accordo del Brugneto promosso dal Comitato Difesa Valtrebbia, Legambiente Piacenza e la sezione piacentina di Italia Nostra. Di seguito, il testo integrale dell’intervento.

“Il 28 luglio 2026, presso l’Autorità di Bacino del Po è stato sottoscritto lo schema di accordo sulla gestione dell’acqua derivata dall’invaso del Brugneto. Ora è disponibile il testo completo di quello schema di accordo. Tale schema prevede che il gestore genovese riconosce rilasci verso la Valtrebbia pari a 4 milioni di mc solo in base a specifica richiesta motivata unicamente per esigenze agricole, e sulla base della situazione dell’invaso, rilasci aggiuntivi, sempre solo con motivazioni legate all’agricoltura. Tutto bene, quindi? Manca completamente il principio basilare che l’acqua del Brugneto appartiene di diritto al bacino del Trebbia e del Po. Trattandosi di una derivazione che trasferisce l’acqua da un versante naturale ad un altro, può essere assentita solo in mancanza di alternative nel versante genovese. Rimane questo il nodo fondamentale che va sciolto. Il paradigma va quindi rovesciato: non di quanta acqua ha bisogno la Valtrebbia, ma quanta acqua del Brugneto Genova usa a fini idropotabili”.

“Nonostante questo, il comune di Genova brucia le tappe della sua opposizione a qualsiasi accordo su un uso condiviso delle acque del Brugneto, proponendo ricorso al TAR Liguria contro lo schema di accordo. Il motivo è abbastanza semplice: Genova ritiene che il Brugneto, essendo in territorio ligure, sia di proprietà genovese. Ne consegue che intende ad utilizzarlo interamente per le esigenze idropotabili e idroelettriche genovesi, riservando alla Valtrebbia e al versante padano solo le briciole. Bastava leggere gli articoli apparsi sulla stampa genovese per rendersi conto della situazione, della riaffermazione del diritto divino di uso delle acque del Brugneto da parte di Genova, fino a spingersi a richiedere rimborsi economici (soldi) in cambio di miseri rilasci verso la Valtrebbia”.