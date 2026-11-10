Accordo Brugneto, Tarasconi “Il Comune si costituirà in giudizio, ma FdI faccia la sua parte”

“Trovo francamente singolare che Fratelli d’Italia, partito che esprime il Governo nazionale, anziché utilizzare il proprio peso politico e istituzionale per contribuire a risolvere la questione del Brugneto, preferisca attaccare la sottoscritta. Ma evidentemente siamo già in campagna elettorale e ogni occasione è buona per fare polemica”. Così la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi replica ai rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni . “Voglio però essere molto chiara – aggiunge -: sono disponibile a collaborare con Fratelli d’Italia, così come con tutte le forze politiche e istituzionali, per difendere gli interessi del nostro territorio. Non ho alcuna intenzione di trasformare una questione così importante in una contrapposizione politica. Non mi interessa chi potrà rivendicarne il merito, mi interessa che il problema venga risolto”.

“Partiamo da un principio fondamentale – scrive Tarasconi -: l’acqua è un bene comune, non appartiene a Genova e non appartiene a Piacenza. La legge riconosce la priorità dell’utilizzo idropotabile e, nelle situazioni di scarsità, tutela in via prioritaria anche quello agricolo rispetto agli altri usi. Nessuno vuole togliere acqua ai cittadini genovesi. Si tratta di trovare un equilibrio tra esigenze diverse, un equilibrio che le valutazioni tecniche alla base dell’intesa hanno consentito alle due Regioni di individuare, dopo quasi due anni di trattative. E se qualcuno mi chiede cosa penso della decisione del Comune di Genova di impugnare quell’intesa , non ho alcuna difficoltà a rispondere: non la condivido. La considero una scelta sbagliata e difficilmente comprensibile, che rischia di compromettere un risultato importante. Mi sembra una posizione poco attenta alle esigenze degli altri territori, quando invece sarebbe necessario uno sguardo più ampio e responsabile. Nessuno intende mettere in discussione la priorità dell’approvvigionamento idropotabile dei cittadini genovesi, ma non possono essere ignorate le esigenze del Trebbia, dell’ambiente e dell’agricoltura piacentina”.